Азарёнок: «За измену государству – вплоть до высшей меры наказания. И это высшая справедливость»

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Девять граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. Мощнейшие законы принял наш парламент. У врагов народа паника. За измену государству – вплоть до высшей меры наказания. И это высшая справедливость. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А как вы хотели? Государственный аппарат во многом очистился от предателей. Но наши враги вновь рассчитывают на февраль 1917 года. Армия наступала, мы побеждали, впереди были Босфор, Дарданеллы и парад в Берлине. Но поднимала голову проклятая измена. Государя бросили министры, думцы, генералы, духовенство. И потом сами же и пошли в расход. У нас так не будет. Сами пустим в расход любого, кто притаил в трусах пока спрятанную БЧБ-онучу, кто готов из-за малодушия и мздоимства предать Родину и ввергнуть народ в пучину хаоса и уничтожения.

Григорий Азаренок:

А помните, как змагарыши смеялись два года назад, когда мы говорили, что всех достанем. Что ни один мятежник не уйдет от ответственности. Наше государство сроки меряет вечностью, мы не временщики, а народная власть. Но враги народа посмеивались. Им было забавно. А сейчас?

Когда Лукашенко сказал в 2020 году: мы разберемся с каждым – мы все посмеялись. При всем прочем, он молодец. Каждый день не покладая рук работал, пока мы все между собой срались и чем-то занимались. Я про оппозицию, про протестный потенциал. Молодец, обещал – сделал.

Григорий Азаренок:

Да вот Россию жалко. Никак либероидная гниль с глаз ее не спадет. Вместо подонка, простите, большого патриота Урганта пригласили не меньшего подонка, предателя, смердящего Галыгина, скакавшего в 2020 году. Но ничего, вернутся с победой участники СВО, и тогда вся эта либероидная муть ускользнет в латвийские отхожие места. А и там уже смывают. Что, предатели, как вам демократия? Ушлые прибалты за одну оговорочку громят телеканал «Дождь». Что, либерда, обделались? Помогли вам ваши демократы? Вы им уже с десяток лет так старательно лижите, а они вас мордой – и в навоз. А ведь я вам давно подсказывал, как исправить вашу непутевую жизнь.

– Мы пытались поговорить с самим Азаренком, даже дозвонились ему. Сказал он нам по телефону примерно следующее: с телеканалом «Дождь я буду общаться, только когда телеканал «Дождь» станет телеканалом «Вождь».

– Вождь – Александр Григорьевич Лукашенко, надо думать?

– Да. Мы уже отправили заявку на ребрендинг, поэтому надеюсь, что к следующему году мы переименуемся и поговорим с Азаренком.

Григорий Азаренок:

Но тут еще более лютая здрада случилась. Сегодня как гром среди ясного зимнего неба пришла навина из Германии. Там арестованы участники государственного переворота. Что думаете по этому поводу сказали либерда, неполживцы, селебрити, лучшие люди, креативный класс, ямысветки, ямылешки. А ничего. Полицаи и нацпредатели засунули языки в дупу. Ну самые отмороженные начали искать русский след, но это классический диагноз. Вот поэтому вас и будут давить. Чтобы не было того, что произошло тогда. Завтра страшный, черный день. 8 декабря 1991 года три мерзавца незаконно развалили великую державу. Погрузили народы в братоубийственный кровавый кошмар. Не нашлось славного налетчика, смелого офицера, который застрелил бы в белорусском лесу троих упырей. Но в белорусском парламенте был один депутат, который воспротивился позору Беловежья.

Несмотря на то, что большинство парламентариев Беларуси были приверженцами СССР, Верховный совет XII созыва на своем заседании ратифицировал Беловежские соглашения. Итоги голосования: 263 – за, два воздержались, один против. Этим единственным депутатом, проголосовавшим против развала СССР, был депутат Александр Лукашенко. Он и прежде отстаивал в парламенте позицию по сохранению Союза.