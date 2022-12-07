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«Патриотическое воспитание». В Минске продумали ответ на постоянные атаки коллективного Запада

07 декабря 2022 16:43
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Новости Беларуси. О беспрецедентных атаках Запада на Союзное государство говорили 7 декабря на медиафоруме в Минске. Ответом давлению может быть только сплоченность, которая выражается в том числе в гуманитарной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Патриотическое воспитание». В Минске продумали ответ на постоянные атаки коллективного Запада-1

Это совместные проекты двух стран, направленные на сохранение общего исторического прошлого. Среди них молодежная акция «Поезд памяти». За две недели патриотического маршрута 200 ребят стали едиными в том числе и в стремлении сохранить нашу общую историю.

«Патриотическое воспитание». В Минске продумали ответ на постоянные атаки коллективного Запада-4

Максим Харитоник, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Думаю, что в ближайшем будущем основной упор по реализации государственной молодежной политики в наших странах, а также в общем – на пространстве Союзного государства, будет именно патриотическое воспитание молодежи. Для этого очень много делается, действительно реализуются программы, крупные проекты.

«Патриотическое воспитание». В Минске продумали ответ на постоянные атаки коллективного Запада-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас принято говорить, что момент истины, потому что осуществляется очень серьезное давление на Беларусь и Россию со стороны так называемого Запада. Но хочу подчеркнуть, что Договор о создании Союзного государства был подписан 23 года назад. И основные решения, стратегические решения были приняты именно тогда. Связаны они с намерением, которое реализуется о сближении двух стран, двух государств.

Беларусь и Россия сегодня серьезно продвинулись в развитии Союзного государства. Все благодаря принятым 28 программам, которые утвердили на Высшем госсовете в ноябре 2021 года. Насколько известно, уже более половины из запланированных мероприятий реализованы.

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# Беларусь-Россия # общество # Максим Харитоник # Сергей Рачков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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