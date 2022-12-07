«Патриотическое воспитание». В Минске продумали ответ на постоянные атаки коллективного Запада

Новости Беларуси. О беспрецедентных атаках Запада на Союзное государство говорили 7 декабря на медиафоруме в Минске. Ответом давлению может быть только сплоченность, которая выражается в том числе в гуманитарной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместные проекты двух стран, направленные на сохранение общего исторического прошлого. Среди них молодежная акция «Поезд памяти». За две недели патриотического маршрута 200 ребят стали едиными в том числе и в стремлении сохранить нашу общую историю.

Максим Харитоник, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России: Думаю, что в ближайшем будущем основной упор по реализации государственной молодежной политики в наших странах, а также в общем – на пространстве Союзного государства, будет именно патриотическое воспитание молодежи. Для этого очень много делается, действительно реализуются программы, крупные проекты.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сейчас принято говорить, что момент истины, потому что осуществляется очень серьезное давление на Беларусь и Россию со стороны так называемого Запада. Но хочу подчеркнуть, что Договор о создании Союзного государства был подписан 23 года назад. И основные решения, стратегические решения были приняты именно тогда. Связаны они с намерением, которое реализуется о сближении двух стран, двух государств.

Беларусь и Россия сегодня серьезно продвинулись в развитии Союзного государства. Все благодаря принятым 28 программам, которые утвердили на Высшем госсовете в ноябре 2021 года. Насколько известно, уже более половины из запланированных мероприятий реализованы.