«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?

Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств туристическими фирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала 2018 года в Минспорта поступило около 200 жалоб от недовольных путешественников.

Простой способ проверить надежность туроператора рассказали в Минспорта

Так, отдельные игроки на туристическом рынке заподозрены в использовании сомнительных схем работы. Чтобы долгожданный отпуск не был сорван, в профильном ведомстве рекомендуют проверять компании перед приобретением путевки. В первую очередь стоит узнать, существует ли такой поставщик услуг на самом деле.

Вся информация о белорусских турфирмах есть на сайте Минспорта в специальном реестре. В нем уже около 1000 субъектов. Данные находятся в открытом доступе.