«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?
Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств туристическими фирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только с начала 2018 года в Минспорта поступило около 200 жалоб от недовольных путешественников.
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Так, отдельные игроки на туристическом рынке заподозрены в использовании сомнительных схем работы. Чтобы долгожданный отпуск не был сорван, в профильном ведомстве рекомендуют проверять компании перед приобретением путевки. В первую очередь стоит узнать, существует ли такой поставщик услуг на самом деле.
Вся информация о белорусских турфирмах есть на сайте Минспорта в специальном реестре. В нем уже около 1000 субъектов. Данные находятся в открытом доступе.
Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Надо внимательно изучить содержание договора туристического. Там должно быть прописано до мельчайших подробностей, какие конкретно услуги предоставляются, за что клиент платит, какие гарантии предоставляются со стороны оператора, предусмотрена ли страховка.
Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
В силу того, что многие белорусские граждане либо белорусские турагентства, которые продают туры иностранных операторов, не находящихся на территории республики, они могут попасть в различные ситуации, так как иностранные туроператоры не являются субъектами хозяйствования Республики Беларусь, и наше государство повлиять на них не может и ответить им по большому счету нечем. Поэтому это риск, который граждане выбирают самостоятельно.
Тур, как отмечают специалисты – механизм довольно сложный. От неприятных сюрпризов на 100 % не может застраховать ни громкое имя туроператора, ни нахождение фирмы в реестре. Однако в этом случае хотя бы будет кому предъявить претензию.
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