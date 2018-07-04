Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?

Новости Беларуси. Черничный сезон в самом разгаре. В Брестской области этой ягоды уже заготовили вдвое больше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть пойдет на переработку, часть – на экспорт. Белорусскую чернику покупают в России, странах Балтии и Польше. Богатые черничные места Людмила Бейнарович знает лучше всех и готова подсказать – конкуренции не боится. Женщина утром и вечером работает дояркой. Днем на несколько часов уходит в лес. Труд тяжелый, но и прибыль всегда есть.

Людмила Бейнарович, житель деревни Ляховцы:

В день даже по 90 рублей. В разгар сезона за черными дарами леса шагают и едут целые караваны. Деревни наполовину пустеют. А вот ведра, наоборот, наполняются.

Конечная точка этого велозаезда – заготовительный пункт. Сдать чернику можно в каждой деревне. Да и цена – 3,70 за килограмм – людей неплохо мотивирует. Такой высокой не было несколько лет.

Валерий Капитанчик, начальник отдела Брестского облпотребсоюза:

С целью того, чтобы забрать максимум ягоды у населения, мы вынуждены повышать цену. Чтобы люди шли в лес, зарабатывали на заготовке ягоды и, соответственно, оставляли деньги в наших магазинах. Часть собранной ягоды пойдет на переработку, часть – на экспорт. Белорусскую чернику по-прежнему покупают в России, странах Балтии и Польше. Кооператоры планируют заготовить в несколько раз больше, нежели прошлым летом.

Вера Мищук, продавец Малоритского райпо:

Хорошую чернику сдают. Где-нигде листик, но это же ничего страшного, это же ягода. Была вообще красивая. Сейчас два дня дождь немного прошел – она влажней немного стала. А так супер черника.

Активному сбору в начале июля благоволит и погода.

Петр Бутрим, СТВ:

Как нельзя кстати, в районе несколько дней назад сняли запрет на посещение лесов. Двери в ягодные места теперь официально открыты. А любителям тихой охоты штраф не грозит. Как правило, не сидит дома в черничный сезон и Алла Кендысь. Сначала собирает для семьи. Остальное продает. Придорожная торговля идет бойко. Собранные за день 6-7 литров уходят мгновенно.