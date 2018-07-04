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Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?

04 июля 2018 17:16
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Новости Беларуси. Черничный сезон в самом разгаре. В Брестской области этой ягоды уже заготовили вдвое больше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть пойдет на переработку, часть – на экспорт.

Белорусскую чернику покупают в России, странах Балтии и Польше.

Богатые черничные места Людмила Бейнарович знает лучше всех и готова подсказать – конкуренции не боится. Женщина утром и вечером работает дояркой. Днем на несколько часов уходит в лес. Труд тяжелый, но и прибыль всегда есть.   

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-1

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-3

Людмила Бейнарович, житель деревни Ляховцы:
В день даже по 90 рублей.

В разгар сезона за черными дарами леса шагают и едут целые караваны. Деревни наполовину пустеют. А вот ведра, наоборот, наполняются.

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-6

Конечная точка этого велозаезда – заготовительный пункт. Сдать чернику можно в каждой деревне. Да и цена – 3,70 за килограмм – людей неплохо мотивирует. Такой высокой не было несколько лет.

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-9

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-11

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-13

Валерий Капитанчик, начальник отдела Брестского облпотребсоюза:
С целью того, чтобы забрать максимум ягоды у населения, мы вынуждены повышать цену. Чтобы люди шли в лес, зарабатывали на заготовке ягоды и, соответственно, оставляли деньги в наших магазинах.

Часть собранной ягоды пойдет на переработку, часть – на экспорт. Белорусскую чернику по-прежнему покупают в России, странах Балтии и Польше. Кооператоры планируют заготовить в несколько раз больше, нежели прошлым летом.

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-16

Вера Мищук, продавец Малоритского райпо:
Хорошую чернику сдают. Где-нигде листик, но это же ничего страшного, это же ягода. Была вообще красивая. Сейчас два дня дождь немного прошел – она влажней немного стала. А так супер черника.

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-19

Активному сбору в начале июля благоволит и погода.

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-22

Петр Бутрим, СТВ: 
Как нельзя кстати, в районе несколько дней назад сняли запрет на посещение лесов. Двери в ягодные места теперь официально открыты. А любителям тихой охоты штраф не грозит.

Как правило, не сидит дома в черничный сезон и Алла Кендысь. Сначала собирает для семьи. Остальное продает. Придорожная торговля идет бойко. Собранные за день 6-7 литров уходят мгновенно.

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-25

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-27

Алла Кендысь, житель деревни Лешница:
По сравнению с прошлым годом урожай, конечно, отличный. Люди заготавливают, берут по две баночки, по литру, по два.

Летний черничный бум в самом разгаре. А это значит, что на столе белорусов появится еще больше полезных ягод.    

Черничный сезон в разгаре: сколько белорусы зарабатывают на продаже ягод?-30

# Урожай # общество # Валерий Капитанчик # Пётр Бутрим # Фотофакт

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