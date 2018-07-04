Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов

Новости Беларуси. Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать выкупленные клиентами путевки из-за разногласий с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о заказах, начиная с 4 июля по 30 сентября.
Новости Беларуси. Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать выкупленные клиентами путевки из-за разногласий с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о заказах, начиная с 4 июля по 30 сентября.
Заложниками ситуации стали тысячи путешественников. В их числе и сотни белорусских граждан. По некоторым данным, фирма задолжала зарубежным компаньонам десятки миллионов долларов.
С 5 июля «Натали Турс» запустит механизмы компенсации для клиентов.