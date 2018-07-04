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Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов

04 июля 2018 17:14
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Новости Беларуси. Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать выкупленные клиентами путевки из-за разногласий с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о заказах, начиная с 4 июля по 30 сентября.

Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов-1

Заложниками ситуации стали тысячи путешественников. В их числе и сотни белорусских граждан. По некоторым данным, фирма задолжала зарубежным компаньонам десятки миллионов долларов.

С 5 июля «Натали Турс» запустит механизмы компенсации для клиентов.

Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов-4

# Туризм # Фотофакт

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