«Такого нашествия в белорусских лесах ещё никогда не было». Лесничества бьют тревогу: жуки-короеды уничтожают деревья

Новости Беларуси. В Белорусских лесах – массовое усыхание хвойных насаждений: атакует жук-короед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомым хватает несколько дней, чтобы уничтожить дерево. Больше всего пострадали леса в южных регионах страны. Теперь полчища паразитов добрались и до Могилевской области.

Артем Конторщиков мастерски валит одну сосну за другой. Жалко рубить живое – признается мужчина. Но приговор хвойным выносил не он, а жуки-короеды. В каждом из этих деревьев поселилось от 30 до 40 тысяч лесных паразитов. Работы у бригады много. И чем быстрее ее сделают, тем лучше.

Артем Конторщиков, мастер леса Любужского лесничества Могилевского лесхоза:

Если вовремя не обнаружить и вовремя не срубить, то этот жук очень быстро распространяется на другие здоровые деревья. Буквально неделю назад эта сосна была совершенно здоровая. Поразил ее жук, и она усохла. В Могилевском лесхозе сейчас не занимаются плановой вырубкой. Только санитарной. Все силы брошены на спасение леса от жуков-короедов.

Избавиться от пораженных деревьев – единственный способ борьбы с ними. Никакая химия не помогает.

Татьяна Лишанкова, помощник лесничего Любужского лесничества Могилевского лесхоза:

Мы, лесники, называем эту ситуацию, как военное положение, потому что задача – лес спасти, поэтому надо делать всё оперативно. По сравнению с прошлыми годами, такого нашествия в белорусских лесах еще никогда не было.

Массовая вспышка популяции жука-короеда связана с климатическими изменениями – потеплением и понижением грунтовых вод. Проблема коснулась Украины, Польши, Германии. В Беларуси больше всего пострадали Гомельская и Брестская области. В Могилевской меньше, но и здесь с начала года насекомыми-вредителями повреждены 10 тысяч гектаров сосновых насаждений.

Юрий Прокопенко, СТВ:

После санитарной вырубки деревья идут на переработку. И здесь всё зависит от того, как вовремя лесники обнаружили проблему. Например, вот эта сосна еще немного и превратится в труху. Максимум ее можно переработать на щепу или дрова.

А в этих деревьях жук-короед также поселился, но не успел полностью уничтожить. Из них еще сделают качественный пиломатериал. В этом цехе деревообработки работают только с поврежденными короедом елями и соснами. Других сюда не привозят. Если всё делать быстро, то и из такой древесины получается качественный пиломатериал. Даже пострадавшее дерево может принести пользу.

Дмитрий Федоров, начальник деревообрабатывающего цеха Могилевского лесхоза:

Разница в цене между дровами и пиломатериалом отличается в несколько раз. Поэтому нужно как можно быстрее обнаружить усыхание древесины и заготовить ее, для того, чтобы она не потеряла своих технических свойств и характеристик.