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Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

04 июля 2018 17:39
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Новости Беларуси. Седьмой по величине в стране и первый в сердцах нескольких поколений. Динамичный, многоликий, современный, деловой. Бобруйск. Это первая шина и сотый трактор, новая книга и золото Олимпиады.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-1

У законодателя бобруйской моды две родины: одна – Грузия за тысячу километров. Вторая – здесь. Фабрика в самом сердце города стала единственной любовью Теймураза Бочоришвили.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-3

Придя сюда в 1980-ом он так и не смог с ней распрощаться да и не пытался. Хотя предложений переехать было хоть отбавляй.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-5

Теймураз Бочоришвили, директор ОАО «Славянка»:
Для меня они всегда воспринимались с ужасом, потому что я не мог покинуть свою малую родину.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-7

24 % всего, что производят в Могилевской области, сделано в Бобруйске. Продукция уходит сразу в 76 стран мира. Экспортный портфель оценивается почти в полмиллиарда долларов.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-9

«Белшина» – не только родина известных на весь мир покрышек, по судьбе гиганта можно проследить целые династии заводчан. Многие из тех, кто сегодня работает, помнят запуск знаменитой махины.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-11

Сергей Котов, сборщик автопокрышек ЗМШ ОАО «Белшина»:
Когда пришел, здесь везде стояли старые станки, на которых практически всю работу приходилось делать практически вручную.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-13

Качественная и доступная медицина – вот, пожалуй, что всегда было в приоритете. Свыше миллиарда рублей потрачено на новейшее оборудование. Для более чем двух тысяч маленьких бобруйчан город ежегодно становится родиной.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-15

Бобруйск. Город отпраздновал 630-летие и пронес почетный титул культурной столицы Беларуси. Свыше полутора тысяч концертов, спектаклей, выставок.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-17

В 2017 году Бобруйск принял сразу три ярких форума: «Венок дружбы», «АРТ-Жыжаль», фестиваль национальной драматургии.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-19

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Город живет своей культурой, город славен своими традициями. Важно, что горожане это отметили и они участвуют во всех наших мероприятиях, которые проходят в нашем родном городе.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск-21

Отгремев на всю страну, город официально передал все полномочия очередной культурной столице Новополоцку и замер в ожидании новых триумфов.

# Проекты СТВ # Достопримечательности Беларуси # Александр Студнев

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