Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Новости Беларуси. Седьмой по величине в стране и первый в сердцах нескольких поколений. Динамичный, многоликий, современный, деловой. Бобруйск. Это первая шина и сотый трактор, новая книга и золото Олимпиады.

У законодателя бобруйской моды две родины: одна – Грузия за тысячу километров. Вторая – здесь. Фабрика в самом сердце города стала единственной любовью Теймураза Бочоришвили.

Придя сюда в 1980-ом он так и не смог с ней распрощаться да и не пытался. Хотя предложений переехать было хоть отбавляй.

Теймураз Бочоришвили, директор ОАО «Славянка»:

Для меня они всегда воспринимались с ужасом, потому что я не мог покинуть свою малую родину.

24 % всего, что производят в Могилевской области, сделано в Бобруйске. Продукция уходит сразу в 76 стран мира. Экспортный портфель оценивается почти в полмиллиарда долларов.

«Белшина» – не только родина известных на весь мир покрышек, по судьбе гиганта можно проследить целые династии заводчан. Многие из тех, кто сегодня работает, помнят запуск знаменитой махины.

Сергей Котов, сборщик автопокрышек ЗМШ ОАО «Белшина»:

Когда пришел, здесь везде стояли старые станки, на которых практически всю работу приходилось делать практически вручную.

Качественная и доступная медицина – вот, пожалуй, что всегда было в приоритете. Свыше миллиарда рублей потрачено на новейшее оборудование. Для более чем двух тысяч маленьких бобруйчан город ежегодно становится родиной.

Бобруйск. Город отпраздновал 630-летие и пронес почетный титул культурной столицы Беларуси. Свыше полутора тысяч концертов, спектаклей, выставок.

В 2017 году Бобруйск принял сразу три ярких форума: «Венок дружбы», «АРТ-Жыжаль», фестиваль национальной драматургии.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Город живет своей культурой, город славен своими традициями. Важно, что горожане это отметили и они участвуют во всех наших мероприятиях, которые проходят в нашем родном городе.