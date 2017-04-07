Резюме на платье и пачке молока. Получат ли креативные соискатели работу в Беларуси?

Новости Беларуси. Поиск работы начинается с написания резюме. Сейчас, вряд ли, кого-то удивишь формулировкой вроде: «ответственный, коммуникабельный, стрессоустойчивый». И на какие только уловки порой не идут потенциальные работники. Самые креативные примеры резюме и комментарии белорусских специалистов – в программе «Открытый разговор».

Иван Ледков, веб-дизайнер из Ялты, сделал свое резюме в виде мобильного приложения для Android. В этом резюме имеется три раздела: «опыт работы», «портфолио» и «навыки».

Ни капли не солгал. Графический дизайнер из Лондона Мигель Рато напечатал своё резюме на пачке молока. Вместо состава продукта – перечень профессиональных навыков Мигеля.

Художник-иллюстратор Ксения Симакова из Москвы своё резюме сделала в виде иллюстрации.

Дизайнер Ксения Горячёва из Таллина создала оригинальное резюме, разместив себя на обложке воображаемого журнала. Не побоявшись изобразить две свои стороны, профессиональную и личную, Ксения продемонстрировала себя не только как мастера в дизайне, но и как неординарную личность.

Анастасия Смолина, графический дизайнер и художник из Москвы, создала и примерила на себя платье-резюме.



Илона Волынец, СТВ:

Как думаете, человек, который составил такое креативное резюме – он перспективный сотрудник или пускает пыль в глаза?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Смотря, какую работу он ищет. Если он ищет должность креативного директора, условно говоря, то, наверняка, на него обратят внимание. А, если он ищет хорошую должность юриста в уважаемой компании, то, наверное, вряд ли.



Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Если на нашем рынке, то, наверное, это не сработает. Потому что крупные компании с известным именем, где люди бы хотели работать и представлять такие креативные работы, они работают через агентства по подбору кадров.