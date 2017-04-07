Вакансии из всех центров занятости Беларуси собраны на портале Минтруда

Новости Беларуси. Работу белорусы ищут через службы занятости, знакомых, Интернет. Куда ещё можно обратиться, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас есть ещё агентства по найму, которые ищут работников на разные предприятия. Плюс у нас есть ещё на сайте Министерства труда и социальной защиты раздел «Ищу работу». И там в ежедневном режиме обновляется информация о вакансиях, которые поступают из всех центров занятости по всем районам нашей страны.