Белорусы соглашаются пройти переквалификацию в 2,5 раз реже европейцев

Новости Беларуси. Насколько белорусы готовы сменить род деятельности, стали ли более востребованными переобучающие курсы, рассказали в программе «Открытый разговор».

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Не очень охотно люди хотят получать новую профессию, новую специальность или переучиваться на смежную. К сожалению, это так.

В среднем, у нас 5-6% только тех, кто обращается в службу занятости, согласны на обучение.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас, по-моему, 25-28% только поднимают свою квалификацию. А в Европе этот показатель – 60-80%. То есть, это у нас в менталитете, похоже. С которым надо будет ещё поработать.