Прямой эфир

Белорусы соглашаются пройти переквалификацию в 2,5 раз реже европейцев

07 апреля 2017 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Насколько белорусы готовы сменить род деятельности, стали ли более востребованными переобучающие курсы, рассказали в программе «Открытый разговор».

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Не очень охотно люди хотят получать новую профессию, новую специальность или переучиваться на смежную. К сожалению, это так.

В среднем, у нас 5-6% только тех, кто обращается в службу занятости, согласны на обучение.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас, по-моему, 25-28% только поднимают свою квалификацию. А в Европе этот показатель – 60-80%. То есть, это у нас в менталитете, похоже. С которым надо будет ещё поработать.

Работа в Беларуси – кто нужен нанимателям и чего хотят соискатели?

# общество # Трудовые отношения # Олег Токун

Другие новости рубрики

Все новости
Работа в Беларуси – кто нужен нанимателям и чего хотят соискатели: «Открытый разговор»
07 апреля 2017 16:06

Работа в Беларуси – кто нужен нанимателям и чего хотят соискатели: «Открытый разговор»

Брилевские корзины – настоящий бренд. Житель Борисовского района возродил искусство лозоплетения
07 апреля 2017 14:00

Брилевские корзины – настоящий бренд. Житель Борисовского района возродил искусство лозоплетения

Александр Лукашенко: социальная несправедливость среди ученых – это страшное зло
07 апреля 2017 13:44

Александр Лукашенко: социальная несправедливость среди ученых – это страшное зло