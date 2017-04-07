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Работа в Беларуси – кто нужен нанимателям и чего хотят соискатели: «Открытый разговор»

07 апреля 2017 16:06
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Новости Беларуси. Поиск работы – как поход на рыбалку. Непредсказуемый и не всегда увлекательный. Ведь никогда не знаешь, каким будет улов. Ситуацию на рынке труда обсуждали в программе «Открытый разговор» начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Олег Токун и заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

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# общество # Трудовые отношения # Олег Токун

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