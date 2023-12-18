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Лукашенко назначил президентские стипендии 74 молодым учёным

18 декабря 2023 16:40
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Новости Беларуси. Поддержка амбициозных и талантливых белорусов – это вклад в будущее страны. Так, более 70 молодых ученых станут обладателями президентских стипендий. Соответствующее распоряжение 18 декабря подписал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди стипендиатов – доктора и кандидаты физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, геологических, социальных и гуманитарных наук. Все они работают в рамках приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности, а исследования и разработки используются на практике. Они внедряются на производствах, в рамках учебного процесса, способствуют социально-экономическому развитию нашей страны. Стоит отметить: предоставление президентской стипендии – хороший способ поощрить творческую инициативу молодых ученых и вдохновить на новые, полезные для всей Беларуси открытия.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко

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