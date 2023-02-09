Ольга Чуприс: «Генеральный прокурор имеет право давать определённые гарантии тем людям, которые пожелали вернуться»

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание пройдет в стране в конце апреля 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно будет созвано по правилам норм Конституции и закона о ВНС.

Эта тема 9 февраля стала одной из главных на коллегии в Министерстве юстиции. На повестке и прочие конституционные реформы. Нашел широкое обсуждение вопрос правового сопровождения госорганом в части осуществления нормативно-правовых актов по выработке антисанкционных мер, а также перспективы норм Указа о возвращении в страну белорусов, которые в свое время предпочли уехать.

Разработкой документа по поручению главы государства занимались в Генеральной прокуратуре совместно с Администрацией Президента. По мнению Ольги Чуприс, Указ о работе с желающими вернуться на родину интересен с правовой точки зрения.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Президент принял Указ и поручил Генеральному прокурору, который имеет широкий спектр полномочий в области уголовно-процессуального воздействия, с учетом тяжести совершенных правонарушений возможных, либо, как в Указе написано, и Президент как говорил, либо в случае из отсутствия этих нарушений, когда люди заблуждаются, то есть генеральный прокурор имеет право давать определенные гарантии тем людям, которые пожелали вернуться. И у генерального прокурора все возможности для этого есть. В этой части мы, конечно, предусмотрели все, мне кажется. И Генеральная прокуратура, конечно, отработает сполна.