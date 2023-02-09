Министр юстиции Беларуси: Указ Президента конкретно характеризует позицию руководства государства в отношении беглых

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание пройдет в стране в конце апреля 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно будет созвано по правилам норм Конституции и закона о ВНС.

Эта тема 9 февраля стала одной из главных на коллегии в Министерстве юстиции. На повестке и прочие конституционные реформы. Нашел широкое обсуждение вопрос правового сопровождения госорганом в части осуществления нормативно-правовых актов по выработке антисанкционных мер, а также перспективы норм Указа о возвращении в страну белорусов, которые в свое время предпочли уехать.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Указ, который подготовлен, достаточно конкретно характеризует позицию руководства государства в отношении беглых. И представительство Министерства юстиции там обусловлено наличием руководителя республиканской коллегии адвокатов Алексея Ивановича Швакова. Поэтому это тоже один из показателей готовности государства защитить интересы тех, кто относится к этой категории. Ольга Чуприс: «Генеральный прокурор имеет право давать определённые гарантии тем людям, которые пожелали вернуться». Подробности.

Говорили также о повышении качества работы в самом Министерстве. Одна из основных задач на ближайшее время – подготовка достойных кадров еще со школьной скамьи, активное взаимодействие с профильными факультетами вузов и накопление практического опыта будущими молодыми юристами в отдельных министерствах.