Резервные дни ЦТ определены в Беларуси

Новости Беларуси. Министерство образования 23 мая опубликовало график проведения централизованного тестирования в резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство образования 23 мая опубликовало график проведения централизованного тестирования в резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они предусмотрены для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие во вступительной кампании с основным потоком.
Кампания будет длиться с 25 июня по 16 июля.
Пропустившие ЦТ с 12 по 17 июля могут зарегистрироваться, чтобы все же пройти испытания. Дополнительно обозначены четыре дня, в каждый из них будут проводиться тесты по определенным предметам.
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