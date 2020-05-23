Резервные дни ЦТ определены в Беларуси

Они предусмотрены для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие во вступительной кампании с основным потоком.

Пропустившие ЦТ с 12 по 17 июля могут зарегистрироваться, чтобы все же пройти испытания. Дополнительно обозначены четыре дня, в каждый из них будут проводиться тесты по определенным предметам.

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