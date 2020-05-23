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Резервные дни ЦТ определены в Беларуси

23 мая 2020 11:43
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Новости Беларуси. Министерство образования 23 мая опубликовало график проведения централизованного тестирования в резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резервные дни ЦТ определены в Беларуси-1

Они предусмотрены для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие во вступительной кампании с основным потоком.

Кампания будет длиться с 25 июня по 16 июля.

Резервные дни ЦТ определены в Беларуси-4

Пропустившие ЦТ с 12 по 17 июля могут зарегистрироваться, чтобы все же пройти испытания. Дополнительно обозначены четыре дня, в каждый из них будут проводиться тесты по определенным предметам.

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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