Директор РИКЗ: проведение ЦТ не предполагает какого-то дистанционного режима

Новости Беларуси. Более 30 тысяч абитуриентов уже зарегистрировались для участия в централизованном тестировании. Об этом 18 мая заявили в Республиканском институте контроля знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация началась почти две недели назад, 2 мая, и продлится до первого дня лета. Централизованное тестирование начнется 25 июня. Программа ЦТ состоит из 15 предметов. Новшество 2020 года: по самым популярным предметам – русскому языку и математике – тестирование разделят на два дня.

С 19 мая у каждого абитуриента есть возможность проверить свои силы в рамках третьего этапа репетиционного тестирования онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РИКЗ, а вот в самом ЦТ явка в пункты проведения для абитуриентов обязательна.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Проведение ЦТ не предполагает какого-то дистанционного режима, поскольку это все-таки очень значимый экзамен. Нужно быть уверенным, что абитуриент действительно показывает свои знания. Пока мы не имеем такой возможности. Где бы мы ни планировали провести экзамен, везде предполагается явка абитуриента и контроль за проведением.