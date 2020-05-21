Вступительная кампания-2020. Какие новые специальности появятся и где добавят бюджетные места

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Вступительная кампания-2020. Выпускники активно изучают предложения университетов. ВУЗы ведут борьбу за абитуриентов. Изменится ли количество бюджетных мест и кому подавать документы будет проще?

Первый и второй этапы репетиционного тестирования уже состоялись. Сроки проведения заключительного испытания продлили до 24 мая. Ребята могут воспользоваться дистанционной формой и порепетировать, не выходя из дома. Регистрация на централизованное тестирование продолжится до 1 июня.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Этот год особенный, поэтому и ЦТ будет проходить в особенном режиме. Сроки проведения отнесены на 25 июня, сейчас прорабатывается график проведения таким образом, чтобы его можно было аккуратно вписать до начала учебного года.

Экзаменационные комиссии будут работать в штатном режиме, но не исключены и корректировки. Работа всех пунктов тестирования направлена на то, чтобы создать максимально комфортные и безопасные условия для абитуриентов. Юрий Миксюк:

По русскому языку и математике испытания будут проходить в течение двух дней.

После сдачи ЦТ самое время определиться с факультетом и будущей специальностью. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка меняет формы профориентационной работы. Ускоренными темпами увеличивается качественный состав абитуриентов, количество человек на место и проходной балл. По шести специальностям из тридцати одной – выше трехсот. Александр Жук, ректор БГПУ имени М. Танка:

Самые востребованные специальности – это дошкольное образование, начальное образование, дисциплины физико-математического профиля и социальная педагогика, социальная работа. В этом году у нас набор будет на 20 человек больше, в целом мы принимаем более 2200 первокурсников, в том числе на дневную форму 1370 человек.

Есть хорошие новости и для тех, кто решил связать свою жизнь с IT – плюс 50 бюджетных мест в БГУИР. Тут же решили отказаться от стандартной процедуры фотографирования каждого поступающего. В базу данных будут заносить фото из паспорта. В дальнейшем оно понадобится для оформления студенческого билета. Это упростит прием документов.

Для ведущего технического ВУЗа страны вступительная кампания 2020 года особенная. БНТУ празднует столетний юбилей. Георгий Вершина, проректор БНТУ:

Мы готовим специалистов в области ядерной энергетики. В этом году открывается набор по специальности: проектирование и эксплуатация атомных станций. Мы открываем еще специальность «Экономическая безопасность».

Особая гордость университета – военно-технический факультет. В этом году в ряды курсантов будет зачислено 92 человека. Увеличится количество мест и еще по некоторым специальностям.

Георгий Вершина:

Есть в этом году и увеличение приема со средними специальными учебными заведениями, т. е. с колледжами. Это сокращенная форма обучения, она будет увеличена где-то на сто человек по сравнению с прошлым годом.