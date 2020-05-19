«Чтобы получить реально результаты». Что нужно знать абитуриентам о репетиционном тестировании

Новости Беларуси. С 19 мая репетиционное тестирование можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая эпидситуацию, многие пункты проведения опроса отменили запланированное прохождение тестов.

Для участия в РТ абитуриентам необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ. При этом можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Оно будет проходить в электронном формате. Будет предоставлено задание и будет предоставлено время для каждого предмета. Они должны, конечно же, себя дисциплинировать, создать такие условия, чтобы получить реально результаты, чтобы была польза, чтобы они увидели действительно свои цели и задачи, которые они в ближайшее время еще могут решить.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в Беларуси смещены сроки начала вступительной кампании. Подробности на встрече у Президента озвучил министр образования Игорь Карпенко. В частности, он сообщил что централизованное тестирование смещается – оно начнется с 25 июня. По наиболее массовым предметам – русскому языку и математике – его разделят на два дня. Но тесты для каждого потока будут разные. Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»