«Жаль, что наши соседи не выучили уроки истории». Лукашенко об избирательности польской памяти
Новости Беларуси. Они мечтали разорвать границы, чтобы просто вновь оказаться дома. 17 сентября для нас – это и урок прошлого, и заметка на будущее – какой ценой и даже кровью досталась нам независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый молодой государственный праздник в нашем календаре, но по посылам и наполнению – один из самых значимых.
То, о чем долго молчали, Александр Лукашенко произнес громко и безапелляционно. Современная политика никакой лояльности и понимания не прощает. Вот и белорусскому народу нет причин замалчивать боль. За пять лет через тюрьмы польской «перепрошивки» прошли более 10 тысяч белорусских узников. Но и это не сломало волю наших людей, они ждали спасения. А тем временем Гитлер уверенно продвигался по Европе, поглощая одну страну за другой. 1 сентября он вероломно напал и на Польшу. В это время СССР делал множественные попытки найти общий язык с союзниками Варшавы – Англией и Францией, чтобы отстоять захваченные территории, которые граничили с Советским Союзом. Но переговоры ни к чему не привели. Польское руководство сбежало. А Гитлер приближался к советским границам. 17 сентября 1939 года, признав несостоятельность польских властей, СССР сложил с себя обязательства исполнения Рижского договора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не надо спекулировать на теме пакта Риббентропа-Молотова. Военная Польша сама привела себя к краху. Когда принимались решения о начале освободительного похода Красной армии, она уже не существовала как субъект международной политики. Обратите на это внимание. 39-й год, этап 39-40-е годы. Они говорят: «Не было Беларуси, западные земли – это польские». Что они оккупированы были Красной армией. То есть наше объединение, воссоединение ими воспринимается как оккупация. Но тогда уже этого субъекта, который оспаривает этот факт, не было! К 16 сентября 1939 года в Румынию был переправлен золотой запас Польши. А уже 17 сентября фашисты были в Бресте. Гитлеровская армия стояла на пороге Беларуси. 39-й год прошлого века, до войны два года. Тогда на помощь западным белорусам и украинцам пришла Красная армия. Большинство населения встречало красноармейцев как освободителей, а воссоединение белорусских земель воспринимало как акт исторической справедливости. Не было бы этого воссоединения, не было бы этого объединения белорусских земель, не было бы этого единства русского, белорусского, украинского и других народов как минимум, если бы граница под Минском проходила тогда, Москва бы не устояла. Как минимум.
Самый молодой государственный праздник – напоминание о настоящей цене единства. А цикличность истории заставляет задуматься, какие выводы должны стать для нас непоколебимыми принципами.
Александр Лукашенко:
Еще один парадокс истории. Белорусы в союзе с другими советскими народами не только победили. Но и, отбросив прежние обиды, в 45-м освободили Польшу от фашизма. Свыше 600 тысяч советских воинов (среди них немало белорусов) навсегда остались лежать в польской земле. И кто там за бугром сегодня об этом вспоминает? Там, по ту сторону Буга, кто вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Очень жаль, что наши соседи не выучили уроки истории. Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную государственность заново.
17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых? Подробности здесь.