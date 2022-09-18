«Жаль, что наши соседи не выучили уроки истории». Лукашенко об избирательности польской памяти

Новости Беларуси. Они мечтали разорвать границы, чтобы просто вновь оказаться дома. 17 сентября для нас – это и урок прошлого, и заметка на будущее – какой ценой и даже кровью досталась нам независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый молодой государственный праздник в нашем календаре, но по посылам и наполнению – один из самых значимых.

То, о чем долго молчали, Александр Лукашенко произнес громко и безапелляционно. Современная политика никакой лояльности и понимания не прощает. Вот и белорусскому народу нет причин замалчивать боль. За пять лет через тюрьмы польской «перепрошивки» прошли более 10 тысяч белорусских узников. Но и это не сломало волю наших людей, они ждали спасения. А тем временем Гитлер уверенно продвигался по Европе, поглощая одну страну за другой. 1 сентября он вероломно напал и на Польшу. В это время СССР делал множественные попытки найти общий язык с союзниками Варшавы – Англией и Францией, чтобы отстоять захваченные территории, которые граничили с Советским Союзом. Но переговоры ни к чему не привели. Польское руководство сбежало. А Гитлер приближался к советским границам. 17 сентября 1939 года, признав несостоятельность польских властей, СССР сложил с себя обязательства исполнения Рижского договора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И не надо спекулировать на теме пакта Риббентропа-Молотова. Военная Польша сама привела себя к краху. Когда принимались решения о начале освободительного похода Красной армии, она уже не существовала как субъект международной политики. Обратите на это внимание. 39-й год, этап 39-40-е годы. Они говорят: «Не было Беларуси, западные земли – это польские». Что они оккупированы были Красной армией. То есть наше объединение, воссоединение ими воспринимается как оккупация. Но тогда уже этого субъекта, который оспаривает этот факт, не было! К 16 сентября 1939 года в Румынию был переправлен золотой запас Польши. А уже 17 сентября фашисты были в Бресте. Гитлеровская армия стояла на пороге Беларуси. 39-й год прошлого века, до войны два года. Тогда на помощь западным белорусам и украинцам пришла Красная армия. Большинство населения встречало красноармейцев как освободителей, а воссоединение белорусских земель воспринимало как акт исторической справедливости. Не было бы этого воссоединения, не было бы этого объединения белорусских земель, не было бы этого единства русского, белорусского, украинского и других народов как минимум, если бы граница под Минском проходила тогда, Москва бы не устояла. Как минимум.

Самый молодой государственный праздник – напоминание о настоящей цене единства. А цикличность истории заставляет задуматься, какие выводы должны стать для нас непоколебимыми принципами.