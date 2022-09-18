Президент подписал указ, который упрощает получение древесины. Как быстрее получить кубометры?

Новости Беларуси. В Беларуси буквально каждый кубометр древесины в деле. Мы даже отходы производства пускаем в дело и повышаем доступность дерева как строительного материала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий указ, который значительно упрощает получение древесины и в итоге корректирует ее стоимость в пользу людей. Раз уж природа наделила нас таким богатством, а мы входим в десятку лесных стран Европы, то и делить его будем по справедливости.

Указ об изменении правил реализации деловой древесины для населения подписан. Он вступит в силу через неделю. Документ призван прежде всего обеспечить внутренний рынок качественным материалом по доступной цене. А сама процедура теперь больше напоминает административную. Отпадает надобность идти в исполкомы и ждать от полугода до полутора лет, когда же наступит тот самый момент. Теперь напрямую стоит ехать в лесхоз. Электроэнергия, дрова и пеллеты. Какой источник тепла выбрать для обогрева частного дома? Подробности здесь.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Когда цены формируются юридическими лицами, которые работают на экспорт, завышают эти цены, подымают их. И потом реализация идет по средним биржевым котировкам для того же населения, конечно же, это неправильно. Так не должно быть. Поэтому было принято быстрое решение для изменения этих правил. Цены будут установлены прейскурантные, то есть в рамках ценообразования.

Руслан Зинкевич, главный инженер Бегомльского лесхоза:

Раньше нужно было обращаться в сельсовет, давали справку. В сельсовете тоже был свой объем по фонду выделенный. Было неудобно. Сейчас приходишь в лесхоз, пишешь заявление. 70 кубов круглого леса, для строительства вполне объема хватит.

Василий Свирко, житель деревни Марговица:

Чем доступнее, тем лучше. И если они будут доступнее, чем сейчас, то это простимулирует строительный бум.

Бум технологий на этой неделе можно было наблюдать возле «Минск-Арены». На выставке предприятия представили отечественные разработки от селекции семян до обработки древесины и презентаций готовой продукции. Казалось, еще некоторое время назад такие образцы техники закупали у иностранных производителей. Сегодня на одной площадке красуются сразу несколько моделей уже собственных комбайнов для леса.

Юрий Крук, сотрудник завода производителя техники:

На данный момент локализация составит 70 %. Все железное: кабина, рама, балансеры. Это уже белорусского производства.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Лес – богатство Беларуси. Так вот, чтобы оно приносило выгоду не только экологии, но и экономике страны, пришлось приложить немало усилий для модернизации комплекса. Ну что, поработаем?

– Поработаем!

А это новая техника в деле. Участок леса в шесть гектаров буквально тает на глазах. Как спички, агрегат рубит, чистит, сортирует и укладывает бревна.

Павел Жданов, начальник производства тяжелой специальной техники Бегомльского лесхоза:

Конечно, развивается, сейчас все есть для этого. Техника всякая есть: и резка, и подборка, и чистка, и вывозка. Все отлично, все наше белорусское, все наше родное. Это же большое дело. Вот эта техника. 20 лет назад у меня и в мыслях не было, что так может быть. А после рубки порядок наведет специальная машина. Каждую пылинку отправят на переработку. А на этом месте вскоре появятся новые деревья. Баланс между заготовкой и сохранением леса.