За 10 лет. Что говорит статистика о злоупотреблении алкоголем в Беларуси?

Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По соцданным, практически 100 % белорусов за редким исключением хоть один раз в жизни пробовали алкоголь. Причем 78 % граждан сделали это до 18 лет.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Ольга, вы работая в вашем центре, имеете возможность даже наблюдать некую статистику. По вашему мнению, за те же 10 лет в Беларуси становится больше женщин, злоупотребляющих алкоголем или меньше?