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За 10 лет. Что говорит статистика о злоупотреблении алкоголем в Беларуси?

13 июля 2023 12:26
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Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

За 10 лет. Что говорит статистика о злоупотреблении алкоголем в Беларуси?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По соцданным, практически 100 % белорусов за редким исключением хоть один раз в жизни пробовали алкоголь. Причем 78 % граждан сделали это до 18 лет.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Ольга, вы работая в вашем центре, имеете возможность даже наблюдать некую статистику. По вашему мнению, за те же 10 лет в Беларуси становится больше женщин, злоупотребляющих алкоголем или меньше?

За 10 лет. Что говорит статистика о злоупотреблении алкоголем в Беларуси?-4

Ольга Жданович, заведующий отделением ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Трудно сказать. Но количество все-таки семей, дети в которых находятся в социально опасном положении либо нуждающихся в госзащите – в основном это по причине употребления родителями алкоголя либо наркотиков, любых психоактивных веществ, все-таки увеличивается.

Сергей Парчевский:
Растет?

Ольга Жданович:
Да. Ритм жизни динамический очень, большие все-таки психоэмоциональные нагрузки, а женщина подвержена этому. Многие стремятся заработать деньги. То есть не всегда каждая женщина справляется с этими нагрузками.

Протекает в более тяжелой форме. В чем особенности женского алкоголизма – подробнее здесь.

# Алкоголь # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Ольга Жданович # Фотофакт

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