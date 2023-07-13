Кто-то начинает путешествовать или заниматься спортом. Что поможет побороть алкогольную зависимость?

Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Начинать лечение алкоголизма как у мужчин, так и у женщин нужно как можно раньше. Это всегда длительная работа с коррекцией убеждений, моделей мышления и поведения.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Можно ли войти в эту реку дважды? Если все-таки она смогла, есть ли у нее шанс вернуться к нормальной жизни, вновь обрести семью? Были ли такие примеры в истории, с которыми сталкивались наши герои?

Наталья Надольская:

Я знаю одну историю, когда очень красивая, талантливая девушка пила буквально до потери лица. Когда она общалась со своими друзьями, и те предлагали поменять ей образ жизни, она сказала: «Смысл?» То есть алкоголь занял все пространство, у нее не осталось друзей, она потеряла работу. То есть алкоголь настолько поглотил ее, что она просто не представляет, чем она может заниматься. Я думаю, что многие ранее зависимые алкоголики, просто одну зависимость меняют на другую, только зожную. Кто-то начинает путешествовать, заниматься спортом, кто-то уходит в творчество. Согласитесь, что алкоголь требует адекватной замены, потому что появляется слишком много свободного времени. Анастасия, ваше мнение?