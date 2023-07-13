Кто-то начинает путешествовать или заниматься спортом. Что поможет побороть алкогольную зависимость?
Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Начинать лечение алкоголизма как у мужчин, так и у женщин нужно как можно раньше. Это всегда длительная работа с коррекцией убеждений, моделей мышления и поведения.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Можно ли войти в эту реку дважды? Если все-таки она смогла, есть ли у нее шанс вернуться к нормальной жизни, вновь обрести семью? Были ли такие примеры в истории, с которыми сталкивались наши герои?
Наталья Надольская:
Я знаю одну историю, когда очень красивая, талантливая девушка пила буквально до потери лица. Когда она общалась со своими друзьями, и те предлагали поменять ей образ жизни, она сказала: «Смысл?» То есть алкоголь занял все пространство, у нее не осталось друзей, она потеряла работу. То есть алкоголь настолько поглотил ее, что она просто не представляет, чем она может заниматься. Я думаю, что многие ранее зависимые алкоголики, просто одну зависимость меняют на другую, только зожную. Кто-то начинает путешествовать, заниматься спортом, кто-то уходит в творчество. Согласитесь, что алкоголь требует адекватной замены, потому что появляется слишком много свободного времени. Анастасия, ваше мнение?
Анастасия Зюзина, врач-гастроэнтеролог:
Это такая психологическая проблема. Есть понятие в психологии – потребность достижений. С этим сталкиваются подростки, молодые люди в период формирования личности, то есть они ищут пути самовыражения. Пути, где они могут достигнуть каких-то определенных успехов. При наличии свободного времени и отсутствии нормальных ориентиров, здорового образа жизни, они уходят в алкоголь, другие вредные привычки. Тем самым они считают, что так самовыражаются. То есть при отказе от алкоголя появляется этот пласт свободного времени.
Наталья Надольская:
Вакуум?
Анастасия Зюзина:
Да, который необходимо заполнять. Тут в помощь не только самостоятельный поиск такого времени, но и поддержка близких.
Сергей Парчевский:
Если еще при отказе от алкоголя, они освобождаются от семьи, и никто с ними не общается, то им вообще, собственно, нечем себя занять, кроме как бутылкой на столе.
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