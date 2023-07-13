«В семье может происходить все что угодно». Есть ли будущее у детей родителей-алкоголиков?

Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Брановец, не считает алкоголизм болезнью: Я знаю несколько семей многодетных, у которых родителей лишали родительских прав. Старшие дети сами оставались, а младших сдавали в детский дом. Именно я такое слово использую – сдавали. У нас есть знакомая, например. С 10 лет я знаю – мальчик, сын. Друг сына, одноклассник его. Сейчас ребенку 25 лет, и он прекрасный. Он в детском доме достойно себя вел, и не потому что там у них семья такая – воспитатели, они тоже сменялись. Круг общения у него был другой. Он сейчас получил образование, работает. Он один из лучших на своей работе. Я хочу сказать, что это не единичный случай. Как бы ни говорили, что влияние примера непосредственно родителей. Что удивительно – этот ребенок очень любит своих родителей, мать. Их же там еще – какие-то налоги на них, долги. Он выплачивал за это, за мать.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Очень важен социум, потому что в семье может происходить все что угодно. Важно, в какую школу он ходит, насколько общаются, замечают его учителя, насколько класс, скажем так, дружен с ним. Человек действительно может не повторить эту судьбу.

Анна Брановец:

Я не знаю, что будет с ним, когда ему будет 30-40 лет, как он сформирует свою семью. Но на данный момент, я знаю ребенка уже 15 лет, восхитительный. Хотя есть другие дети. Есть дети, у которых – они любят своих родителей. Я знаю таких пять-шесть детей. Все-таки, как это говорят, знаете, даже есть, наверное, такой анекдот. Родители работают, приносят детям игрушки и телефоны – все, что хотите. «Мама, уйти, ты такая плохая». А тут ребенок в семье алкоголиков: ура, мама меня любит, она батон принесла.