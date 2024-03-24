Полина Реутова, журналист (Россия): Для того чтобы страна не рухнула, для того, чтобы мы не падали, а поднимались. Но здесь очень важный момент. Нам одновременно нужно не забывать историю, но и творить новую историю, потому что жить прошлым постоянно – это большая ошибка. И так называемую Украину здесь мы можем привести в пример. Они одновременно демонтируют собственную историю, пытаясь создать новую, которой не было, начиная с выкапывания моря и заканчивая совершенной ложью касательно событий Великой Отечественной войны и ложью касательно событий Первой мировой, гражданской войны, в результате чего Российская Империя прекратила свое существование. Здесь все построено просто на лжи. Не здесь в смысле, а в бывшей так называемой стране. Это яркий пример того, почему нужно сохранять свою историю, но и не жить прошлым, особенно не жить мифическим прошлым, как некоторые недогосударства.

Полина Реутова: Мне забавно то, что и кастрюли, которые в так называемой Украине, и змагары, вот это вот непонятное сборище чучел, половина которых сидит, половина – за границей. И наша либерда. Они друг друга ненавидят, даже не способны объединиться. Потому что даже если привести такой пример самый яркий, когда ушел в мир иной господин Навальный, что делали кастрюли? Кастрюли глумились над его смертью, фотошопили его гроб в виде бутерброда.

Полина Реутова:

Империя – это не москали. Империя – это и москали, и белорусы, и украинцы. Мы – это единое целое. Чуваши, татары и так далее, и тому подобное. Здесь отмежевываться в этом смысле – это критический идиотизм.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот нас все словом империя пугают. Тогда я в таком случае спрашиваю, а что такое Евросоюз?

– Евросоюз – это унылый косплей Советского Союза. По форме и по сути.

– Что такое империя? Это наднациональное и идеократическое государство. Евросоюз. Соединенные Штаты Америки (орел) и его влияние со всеми военными базами, американской мечтой. Это что, не империя?

– Империя, конечно. Это экстра-территориальное развитие. Это империя.

– Современная Турция, современный Иран. А нам говорят, что нельзя!

– Да пусть говорят все что угодно. Конечно, мы должны оценивать реальные угрозы, потому что там сидят обезьяны с гранатами, в том числе с ядерными. В том числе в Европе, я уже не говорю о Соединенных Штатах. Естественно, нужно оценивать угрозы, но и наращивать собственную силу всеми доступными способами, в том числе военную силу, чтобы отстаивать свой суверенитет и отстаивать свое право на суверенное, красивое, традиционное для нас, понятное нам и любимое нами существование.