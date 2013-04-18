Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Куда пойдут вырученные средства?

Новости Беларуси. В преддверии «генеральной уборки». 20 апреля миллионы белорусов будут участвовать в республиканском субботнике. Вырученные средства направят на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету, а также реализацию проектов к Году бережливости. Оставшаяся половина пойдет на приобретение спецавтомобилей неотложной медицинской помощи.

Качественное оборудование машин «скорой» – залог спасения людей. И это не просто слова. Высококвалифицированные врачи в Беларуси есть. Поэтому справиться с медицинскими «ноу-хау» проблем не будет. Нынешний субботник работы «скорой» точно добавит: 50% вырученных средств пойдут на расширение и обновление парка подстанций.

Людмила Адашкевич, исполняющая обязанности заведующей 9-ой подстанцией скорой медицинской помощи:

У нас специалисты работают, конечно, квалифицированные, они постоянно повышают свой профессиональный уровень. И если все это будет дополняться хорошей профессиональной аппаратурой, я думаю, это однозначно скажется на качестве оказания медицинской помощи нашим пациентам.

Белорусской трудовой традиции практически 100 лет. И за историю акции «вторую жизнь» дали многим объектам: «Минск-Арена», Национальная библиотека, знаменитый «Зубренок», РНПЦ «Мать и дитя».

Чуть больше года осталось до грандиозного переезда. Совсем скоро Музей войны сменит прописку. А ведь началом его истории стал субботник 2010 года. Именно тогда капсула была заложена в фундамент нового здания.

Николай Игнатьевич за судьбой музея следит буквально от творческого рождения. Говорит, проект действительно грандиозный. Уже перешли к финальной стадии: уникальный купол и архитектурный салют практически готовы. Очередь лишь за внутренним наполнением.

Николай Шульга, инженер-строитель Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Уже начисто отделываются административные служебные кабинеты, идет интенсивная работа по созданию позиционных залов, по отделочным работам, закупается военная техника.

Традиционную помощь после субботника получат и детские оздоровительные лагеря. Только в 2012 году было выручено около 7 млрд рублей.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Деньги, заработанные на субботнике, будут направлены на ремонт жилых корпусов, хозяйственных корпусов оздоровительных лагерей. Пойдут на реконструкцию и ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения.

К республиканской трудовой акции готовиться начали заранее. Присоединились к месячнику и коммунальные службы, и общественность, и, конечно же, студенты.

Студенты:

Это помогает, конечно же, всем сплотить коллектив, создать некий командный дух.

Студенческий городок приобретает неописуемую красоту.