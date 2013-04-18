В Любани прошли областные соревнования по спасению на воде

Новости Беларуси. Любань принимала областные соревнования по спасению на воде. Участие в открытом первенстве приняли ребята из 13 районов минской области. Такие экстремальные соревнования не только учат оказывать первую помощь утопающим, но и повышают имидж профессии пожарного-спасателя.

В числе победителей – команды из Молодечненского, Солигорского, Слуцкого и Вилейского районов. Они награждены медалями и ценными подарками. А сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.