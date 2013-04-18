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В Любани прошли областные соревнования по спасению на воде

18 апреля 2013 13:48
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Новости Беларуси. Любань принимала областные соревнования по спасению на воде. Участие в открытом первенстве приняли ребята из 13 районов минской области. Такие экстремальные соревнования не только учат оказывать первую помощь утопающим, но и повышают имидж профессии пожарного-спасателя.

В числе победителей – команды из Молодечненского, Солигорского, Слуцкого и Вилейского районов. Они награждены медалями и ценными подарками. А сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Спортивные соревнования

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