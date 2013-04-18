Новости Беларуси. 17 апреля - Международный день памятников и исторических мест.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас включает более 750 объектов, в том числе и белорусских: это Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, Геодезическая дуга Струве. И как минимум ещё четыре достопримечательности могут пополнить культурный перечень. Среди них - Каменецкая вежа (башня 13 века высотой в 30 метров и толщиной стен в 2,5 метра), Костел иезуитов в Несвиже — родовая усыпальница одной из самых могущественных семей Европы — Радзивиллов, а также Дворцово-парковый комплекс в Гомеле.

Все эти объекты представляют собой уникальную ценность для белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.