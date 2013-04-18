Прорыв дамбы в Гомельской области. Затоплены 15 домов

Новости Беларуси. Ситуация с прорывом дамбы в Петриковском районе Гомельской области полностью под контролем. Уровень воды практически выровнялся, необходимости в дальнейшей эвакуации людей сейчас нет.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС около шести утра. В этой зоне находится деревня Мордвин, где проживают 66 человек. Подворий насчитывается 43. Нахлынувшая вода затопила 15 домов с хозпостройками. Максимальный уровень подтопления более метра. Пострадавших нет.

Спасатели эвакуировали население. Жителей размещают в здании районной больницы, детском интернате и двух гостиницах. Организована охрана жилых домов. К месту прорыва направлены силы и средства сводного отряда МЧС.

Устранение последствий ЧП продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.