Вольфович: защита исторической памяти – один из главных приоритетов страны

Как и защита страны, поддержание порядка – это общая задача всего белорусского народа, отметил Александр Вольфович. Коллектив Государственного секретариата Совета безопасности вместе с семьями работал у мемориального комплекса в Воложинском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он посвящен советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной. Белорусы чтят подвиги своих предков. Места, где герои обрели вечный покой, не бывают обделены вниманием. Цветы и чистота у памятников – как символ благодарности новых поколений за возможность жить в мире. Защита исторической памяти – один из главных приоритетов страны, подчеркнул Александр Вольфович. В Беларуси к этому относятся с особым трепетом.





Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Защита исторической памяти – действительно наш стратегический интерес. На памяти нужно воспитывать поколения. Надо помнить то, что сделали, чтобы не произошло, что произошло 80 лет назад. Потому что самое дорогое, что сегодня есть, как говорит Президент: самое дорогое, что есть у нашей страны, – это мир и безопасность. Это надо беречь и ценить.