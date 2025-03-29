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Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми

29 марта 2025 12:37
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# Особенные дети

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