Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми

В Беларуси за 2024 год зафиксировано более 40 случаев электротравматизма

На протяжении последних лет в Беларуси отмечается повышенное внимание к вопросам безопасности населения. Актуальность темы становится особенно заметной в условиях быстрого роста технологий и изменения образа жизни.