Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми

В студии «Нового утра», как и на улице, в самом разгаре солнце и весна.
Что из этого вышло, рассказал художественный руководитель театра.
На протяжении последних лет в Беларуси отмечается повышенное внимание к вопросам безопасности населения. Актуальность темы становится особенно заметной в условиях быстрого роста технологий и изменения образа жизни.
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