Эксперт Дизен предупреждает о реакции Трампа на отказ Зеленского от сделки с США

В Европе задаются вопросом, как отреагирует Дональд Трамп на отказ Владимира Зеленского от нового проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Об этом пишет РИА Новости.
В Европе задаются вопросом, как отреагирует Дональд Трамп на отказ Владимира Зеленского от нового проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Об этом пишет РИА Новости.
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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечает, что Зеленский отказывается принимать сделку по минералам, признавать военную помощь Вашингтона долгом, а также украинский политик «не пойдет на прямые переговоры с Путиным». Как отреагирует Белый дом, поднимает вопрос эксперт.