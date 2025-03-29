Женская команда Беларуси по биатлону стала бронзовым призёром эстафетной гонки на чемпионате России

Женская команда Беларуси по биатлону стала бронзовым призером эстафетной гонки на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

За награды престижной дисциплины сражались 11 квартетов из регионов России, а также две четверки из Беларуси. Наша команда в составе Анны Сола, Ксении Воробей, Ирины Шаклеиной и Динары Смольской финишировала третьей. Победу праздновала сборная Московской области, второе место заняла дружина Свердловской области. Команда «Беларусь-2», в состав которой вошли Елена Кулак, Анна Макарская, Алина Зайцева и Анна Пестерева, была снята с трассы на третьем этапе за отставание на круг.