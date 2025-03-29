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Анонсируемая Зеленским встреча «узкого круга» стран станет пиром во время чумы – Рогов

29 марта 2025 12:21
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По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, планируемая Владимиром Зеленским встреча «узкого круга» государств, которые готовы отправить миротворческий контингент в Украину, станет пиром во время чумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Анонсируемая Зеленским встреча «узкого круга» стран станет пиром во время чумы – Рогов-1

Фото: Pinterest

По заявлению украинского лидера на анонсируемую встречу, несомненно, прибудут делегаты Франции и Британии.

Рогов отмечает, что Зеленский намерен продолжать путь, ведущий к уничтожению остатков Украины и людей, живущих на южнорусских землях. С этой целью, подчеркивает он, и ведется призыв оккупационных войска под видом миротворческих, «лишь бы удержаться у власти любой ценой».

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Рогов

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