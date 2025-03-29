По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, планируемая Владимиром Зеленским встреча «узкого круга» государств, которые готовы отправить миротворческий контингент в Украину, станет пиром во время чумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению украинского лидера на анонсируемую встречу, несомненно, прибудут делегаты Франции и Британии.

Рогов отмечает, что Зеленский намерен продолжать путь, ведущий к уничтожению остатков Украины и людей, живущих на южнорусских землях. С этой целью, подчеркивает он, и ведется призыв оккупационных войска под видом миротворческих, «лишь бы удержаться у власти любой ценой».