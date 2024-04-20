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Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости

20 апреля 2024 12:23
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Чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 20 апреля, под ее руководством к республиканскому субботнику присоединились участники президиума Совета Республики, представители секретариата и Молодежного парламента.

Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости-1

Вооружившись инвентарем, коллектив отправился в парк 40-летия Великого Октября. В программе посадка новых деревьев, восстановление зеленых зон и уборка старой листвы. Многие пришли на субботник вместе с детьми. А это значит, что традиция будет и дальше передаваться из поколения в поколение, подчеркнула Наталья Кочанова.

Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости-4

Фото: Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Зачастую люди не задумываются, какой это тяжелый труд. Труд тех людей, которые занимаются этим изо дня в день, работников жилищно-коммунального хозяйства, предприятий, организаций. И чтобы наша страна всегда оставалась такой прекрасной и ухоженной, мы должны ценить это. Тот, кто поработает и почувствует, что это непростой труд, наверное, лишний раз уже не бросит бумажку и постарается ту сохранить прекрасную природу, которая есть в нашей стране.

Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости-7

В парке 40-летия Великого Октября команда Совета Республики трудится не впервые. Ранее их силами здесь были высажены 80 молодых лип. Деревья прижились и сегодня радуют глаз отдыхающих.

# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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