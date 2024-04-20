Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости

Чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 20 апреля, под ее руководством к республиканскому субботнику присоединились участники президиума Совета Республики, представители секретариата и Молодежного парламента.

Вооружившись инвентарем, коллектив отправился в парк 40-летия Великого Октября. В программе посадка новых деревьев, восстановление зеленых зон и уборка старой листвы. Многие пришли на субботник вместе с детьми. А это значит, что традиция будет и дальше передаваться из поколения в поколение, подчеркнула Наталья Кочанова.

Фото: Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Зачастую люди не задумываются, какой это тяжелый труд. Труд тех людей, которые занимаются этим изо дня в день, – работников жилищно-коммунального хозяйства, предприятий, организаций. И чтобы наша страна всегда оставалась такой прекрасной и ухоженной, мы должны ценить это. Тот, кто поработает и почувствует, что это непростой труд, наверное, лишний раз уже не бросит бумажку и постарается ту сохранить прекрасную природу, которая есть в нашей стране.