Министр обороны: идея всенародной защиты Отечества стала частью нашего национального кода

Приводить в порядок знаковые исторические места, связанные с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны и героях, которые отстаивали Отечество, – традиция Вооруженных Сил Беларуси. Как заявил министр обороны, это святая обязанность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководящий состав военного ведомства 20 апреля трудится на месте базирования штаба партизанской бригады «Штурмовая», которая в годы оккупации действовала на территории четырех районов Минской области. Помогает и юное поколение защитников: вместе с офицерами участие в благоустройстве мемориального знака и воинского захоронения принимают суворовцы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы понимаем, что сегодня сохранение исторической памяти – это своего рода прививка от тех фатальных ошибок, которые совершаются другими странами. Проводя сегодня множество различных мероприятий в рамках боевой подготовки, повышения боевой мобилизационной готовности, призывая военнообязанных, мы общаемся с людьми и видим, что у людей сегодня очень высокий уровень понимания важности защиты нашего Отечества. Можно сегодня говорить, что за десятилетия сформированная идея всенародной защиты Отечества стала частью нашего национального кода.