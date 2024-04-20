Министр обороны: идея всенародной защиты Отечества стала частью нашего национального кода
Приводить в порядок знаковые исторические места, связанные с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны и героях, которые отстаивали Отечество, – традиция Вооруженных Сил Беларуси. Как заявил министр обороны, это святая обязанность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководящий состав военного ведомства 20 апреля трудится на месте базирования штаба партизанской бригады «Штурмовая», которая в годы оккупации действовала на территории четырех районов Минской области. Помогает и юное поколение защитников: вместе с офицерами участие в благоустройстве мемориального знака и воинского захоронения принимают суворовцы.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы понимаем, что сегодня сохранение исторической памяти – это своего рода прививка от тех фатальных ошибок, которые совершаются другими странами. Проводя сегодня множество различных мероприятий в рамках боевой подготовки, повышения боевой мобилизационной готовности, призывая военнообязанных, мы общаемся с людьми и видим, что у людей сегодня очень высокий уровень понимания важности защиты нашего Отечества. Можно сегодня говорить, что за десятилетия сформированная идея всенародной защиты Отечества стала частью нашего национального кода.
Сегодня все воинские коллективы поддерживают весеннюю традицию по наведению порядка. Военнослужащие собираются на закрепленных за частями памятниках и мемориалах, в местах боевой славы, благоустраивают захоронения воинов и партизан.