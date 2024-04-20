Сергеенко на субботнике: это традиция, которую нужно сохранять, развивать и приобщать к ней молодёжь
Традиция, которую нужно сохранять, развивать и приобщать к ней молодежь. На республиканский субботник в лесопарковой зоне Фрунзенского района вышли депутаты Палаты представителей, руководители Мингорисполкома, сотрудники КГК, молодежь и неравнодушные минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие объединило около 400 человек: работы на обширной территории хватило всем. Подрезали кустарники, очищали парк от ветвей, устанавливали скамейки и прокладывали дорожки. Все это – маленькие шаги к большой цели: вскоре на этом месте появится комфортная зона отдыха для горожан и гостей Минска.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Будет установлено детская площадка, в ближайшее время и спортивная площадка, канатный городок. Полностью благоустроить этот лесной массив мы планируем к 3 июля. Подарок, который станет излюбленным местом для отдыха жителей, которые здесь проживают.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такие субботники делают нашу жизнь еще лучше, благоустраивают территории, приводят в порядок дворы, другие объекты. Соответствующее настроение. В перспективе, я думаю, мы найдем объект, который будет местом постоянной нашей работы своеобразного шефства.
В стороне не осталась и молодежь. Около сотни ребят трудились на территории будущего парка.
Вячеслав Сабанский, студент Белорусского государственного экономического университета:
Подобный труд даже в свободное от учебы время очень сильно помогает молодежи укрепить неустоявшийся в обществе момент, что студенты ленивые и не любят работать. На самом деле, студенты активно включаются в работу, помогают и готовы тратить свои силы, готовы тратить свое время на помощь различным организациям.
К слову, эта зона отдыха будет носить название «Космос» – в честь полета первого белорусского космонавта на МКС. С инициативой выступили местные жители.