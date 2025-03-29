Минское «Динамо» выиграло второй поединок первого раунда плей-офф КХЛ против московского ЦСКА

Хоккеисты минского «Динамо» выиграли второй поединок первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче во втором периоде открыли гости, однако ликование продлилось недолго – спустя несколько минут отличился Вадим Мороз, а затем и Вадим Шипачев повели – 2:1. В третьем периоде свой шанс использовал Виталий Пинчук. Московское ЦСКА в ответ сократили отставание, но Роман Горбунов и Джош Брук поразили пустые ворота ЦСКА. И принесли викторию «Динамо» со счетом 5:2 и неописуемую радость местной торсиде. Команда Дмитрия Квартальнова повела в счете 2:0 в серии до 4-х побед.