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Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»

20 апреля 2024 14:14
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Совместная работа позволяет не только встретиться для созидательного труда, но и лучше понять, что мы едины. Таким мнением поделился заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»-1

Сегодня, 20 апреля, госслужащие наводили порядок у мемориального комплекса «Литавец» Дзержинского района. Они возложили венки к мемориалу, почтили память погибших, а после высадили десятки молодых берез на территории комплекса.

Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»-4

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В таких местах это позволяет вспомнить о тех бедах, через которые мы прошли. Прошли с болью, но мы выстояли, остались нацией, остались белорусами. Это очень важно помнить. На протяжении нескольких лет Администрация Президента приезжает сюда, чтобы убрать мусор, убрать листья, которые здесь есть, навести порядок, чтобы в течение года это место было каким-то местом притяжения.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Егоров

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