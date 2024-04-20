Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»

Совместная работа позволяет не только встретиться для созидательного труда, но и лучше понять, что мы едины. Таким мнением поделился заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 апреля, госслужащие наводили порядок у мемориального комплекса «Литавец» Дзержинского района. Они возложили венки к мемориалу, почтили память погибших, а после высадили десятки молодых берез на территории комплекса.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В таких местах это позволяет вспомнить о тех бедах, через которые мы прошли. Прошли с болью, но мы выстояли, остались нацией, остались белорусами. Это очень важно помнить. На протяжении нескольких лет Администрация Президента приезжает сюда, чтобы убрать мусор, убрать листья, которые здесь есть, навести порядок, чтобы в течение года это место было каким-то местом притяжения.