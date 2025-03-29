«Людк, а Людк! Глянь, чё делается!» В молодёжном театре переосмыслили комедию «Любовь и голуби»

На протяжении последних лет в Беларуси отмечается повышенное внимание к вопросам безопасности населения. Актуальность темы становится особенно заметной в условиях быстрого роста технологий и изменения образа жизни.
Смотрите ток-шоу 30 марта в 10.00.
На льду сегодня, 29 марта, сошлись команда Президента и сборная Могилевской области.
28 сентября 2026 18:50
28 сентября 2026 18:42
28 сентября 2026 18:41
28 сентября 2026 18:34
28 сентября 2026 18:15
28 сентября 2026 17:56
28 сентября 2026 17:50
28 сентября 2026 17:42