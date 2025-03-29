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«Людк, а Людк! Глянь, чё делается!» В молодёжном театре переосмыслили комедию «Любовь и голуби»

29 марта 2025 12:03
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# Театр

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