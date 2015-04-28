Республиканская выставка, посвященная образованию, открылась в Минске уже в 16 раз

Новости Беларуси. Педагогические новинки, нестандартные методы и яркие идеи. Более семи тысяч экспонатов представлено 28 апреля на республиканской выставке, посвященной образованию.

Мероприятие проходит в Минске уже в 16 раз. Здесь собрались вместе специалисты, научные работники и просто учителя.

В Год молодежи в Беларуси воспитанию и образованию молодежи уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

На этой выставке представлены научно-методические разработки наших ведущих учебных учреждений, начиная от институтов научно-исследовательских и кончая коллективами педагогов.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В год 70-летия Великой Победы как никогда необходимо, востребовано сегодня понимание воспитания молодежи, воспитания учащихся. И не только молодежи, не только учащихся, но и педагогического коллектива – элиты нашего общества.

Главные судьи – это ученики. Сегодня они также представляют свои достижения.

Даша Залесская в столь юном возрасте уже стала лауреатом не одной премии. На этот раз она демонстрирует свое средство от колорадских жуков. Причем все составляющие девочка подбирала сама путем экспериментов.

Дарья Залесская, ученица старобинской школы:

Меня очень заинтересовал вопрос, как найти новый экологичный пестицид направленного воздействия. Он должен быть на растительной основе, доступным, дешевым и, самое главное, экологически безопасным. Наиболее эффективной смесью оказалась смесь полыни, лука и соды.

Наталья Гринько, учитель старобинской школы:

Я как учитель химии уделяю большое внимание экологическому воспитанию учащихся, чтобы дети прочувствовали, что нужно беречь, охранять, защищать нашу землю, чтобы она была чистой и прекрасной.