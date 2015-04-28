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Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда

28 апреля 2015 12:11
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Новости США. 56-летняя королева поп-музыки Мадонна опубликовала в своем Instagram фотографию 23-летнего манекенщика Андреа Денвера. Он был очень польщен комплиментом от звезды и даже признался, что был бы не прочь встретиться с ней.

Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда-1

Андреа Денвер, модель:
Спасибо тебе, @madonna! Ты наша икона.

Я бы хотел сходить с ней на свидание.

Также Андреа рассказал о том, что считает Мадонну очень привлекательной и что он является ее давним поклонником. Он признался, что очень ждет продолжения их виртуального флирта.

Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда-4

Мадонна дважды была замужем, за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. После развода со вторым супругом в 2008 году певица увлеклась мужчинами значительно моложе. Она встречалась с танцорами, 27-летним Тимором Стеффансом и 24-летним Брахимом Заибатом, и 22-летней моделью Хесусом Лусом.

Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда-7

Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда-9

Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда-11

Однако сама певица пыталась опровергнуть свое увлечение молодыми мужчинами.

Мадонна, певица:
Я не выбирала. Знаете, я не писала на бумаге, что теперь собираюсь встречаться только с молодыми мужчинами. Просто так получилось. Я очень романтичная. И я просто встретила того, кто стал мне дорог.

# общество # Фотофакт # Звезды # Мадонна # Гай Ричи # Шон Пенн

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