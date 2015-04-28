Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда

Новости США. 56-летняя королева поп-музыки Мадонна опубликовала в своем Instagram фотографию 23-летнего манекенщика Андреа Денвера. Он был очень польщен комплиментом от звезды и даже признался, что был бы не прочь встретиться с ней.
Новости США. 56-летняя королева поп-музыки Мадонна опубликовала в своем Instagram фотографию 23-летнего манекенщика Андреа Денвера. Он был очень польщен комплиментом от звезды и даже признался, что был бы не прочь встретиться с ней.
Андреа Денвер, модель:
Спасибо тебе, @madonna! Ты наша икона.
Я бы хотел сходить с ней на свидание.
Также Андреа рассказал о том, что считает Мадонну очень привлекательной и что он является ее давним поклонником. Он признался, что очень ждет продолжения их виртуального флирта.
Мадонна дважды была замужем, за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. После развода со вторым супругом в 2008 году певица увлеклась мужчинами значительно моложе. Она встречалась с танцорами, 27-летним Тимором Стеффансом и 24-летним Брахимом Заибатом, и 22-летней моделью Хесусом Лусом.
Однако сама певица пыталась опровергнуть свое увлечение молодыми мужчинами.
Мадонна, певица:
Я не выбирала. Знаете, я не писала на бумаге, что теперь собираюсь встречаться только с молодыми мужчинами. Просто так получилось. Я очень романтичная. И я просто встретила того, кто стал мне дорог.