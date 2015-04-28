Мадонна поделилась фотографией 23-летнего потенциального бойфренда

Новости США. 56-летняя королева поп-музыки Мадонна опубликовала в своем Instagram фотографию 23-летнего манекенщика Андреа Денвера. Он был очень польщен комплиментом от звезды и даже признался, что был бы не прочь встретиться с ней.

Андреа Денвер, модель:

Спасибо тебе, @madonna! Ты наша икона. Я бы хотел сходить с ней на свидание. Также Андреа рассказал о том, что считает Мадонну очень привлекательной и что он является ее давним поклонником. Он признался, что очень ждет продолжения их виртуального флирта.

Мадонна дважды была замужем, за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. После развода со вторым супругом в 2008 году певица увлеклась мужчинами значительно моложе. Она встречалась с танцорами, 27-летним Тимором Стеффансом и 24-летним Брахимом Заибатом, и 22-летней моделью Хесусом Лусом.