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Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид

28 апреля 2015 10:46
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Новости США. В воскресенье, звезда сериала «Дневники вампира» 36-летний Йен Сомерхолдер женился на своей возлюбленной, 25-летней актрисе Никки Рид. Церемония прошла в Санта-Монике, Калифорния.

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-1

О радостном событии актер сообщил в Twitter. Гости в соцсетях поделились фотографиями торжества.  

Йен Сомерхолдер, актер:

Самое прекрасное утро в моей жизни…

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-4

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-6

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-8

Йен и Никки познакомились в 2014 году, а спустя 6 месяцев бурного романа обручились. Для актера этот брак стал первым, в то время как Никки Рид уже была замужем за певцом и композитором Полом Макдональдом. Их брак продлился 4 года, в январе 2015 года они официально развелись.

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-11

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-13

До встречи с будущей супругой Йен Сомерхолдер 2 года встречался с партнершей по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев.

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-16

Коллега Йена по сериалу, актриса и певица Катерина Грэхэм рассказала, что Йен и Никки – истинные родственные души.

Катерина Грэхэм:
Я не встречала людей, которые были более близки, чем эти двое. Они потрясающие. Их любят все, и я не представляю Йена с кем-то другим.

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-19

Никки Рид также рассказала о своих чувствах к возлюбленному.

Никки Рид:
Йен, наверное, самый удивительный человек на свете, это сводит с ума. Мне так повезло, я очень его люблю.

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид-22

# общество # Звезды # Свадьба # Фотофакт # Йен Сомерхолдер # Никки Рид # Нина Добрев # Пол МакДональд

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