Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид

Новости США. В воскресенье, звезда сериала «Дневники вампира» 36-летний Йен Сомерхолдер женился на своей возлюбленной, 25-летней актрисе Никки Рид. Церемония прошла в Санта-Монике, Калифорния.

О радостном событии актер сообщил в Twitter. Гости в соцсетях поделились фотографиями торжества. Йен Сомерхолдер, актер: Самое прекрасное утро в моей жизни…

Йен и Никки познакомились в 2014 году, а спустя 6 месяцев бурного романа обручились. Для актера этот брак стал первым, в то время как Никки Рид уже была замужем за певцом и композитором Полом Макдональдом. Их брак продлился 4 года, в январе 2015 года они официально развелись.

До встречи с будущей супругой Йен Сомерхолдер 2 года встречался с партнершей по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев.

Коллега Йена по сериалу, актриса и певица Катерина Грэхэм рассказала, что Йен и Никки – истинные родственные души. Катерина Грэхэм:

Я не встречала людей, которые были более близки, чем эти двое. Они потрясающие. Их любят все, и я не представляю Йена с кем-то другим.