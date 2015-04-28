Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид

Новости США. В воскресенье, звезда сериала «Дневники вампира» 36-летний Йен Сомерхолдер женился на своей возлюбленной, 25-летней актрисе Никки Рид. Церемония прошла в Санта-Монике, Калифорния.
Новости США. В воскресенье, звезда сериала «Дневники вампира» 36-летний Йен Сомерхолдер женился на своей возлюбленной, 25-летней актрисе Никки Рид. Церемония прошла в Санта-Монике, Калифорния.
О радостном событии актер сообщил в Twitter. Гости в соцсетях поделились фотографиями торжества.
Йен Сомерхолдер, актер:
Самое прекрасное утро в моей жизни…
Йен и Никки познакомились в 2014 году, а спустя 6 месяцев бурного романа обручились. Для актера этот брак стал первым, в то время как Никки Рид уже была замужем за певцом и композитором Полом Макдональдом. Их брак продлился 4 года, в январе 2015 года они официально развелись.
До встречи с будущей супругой Йен Сомерхолдер 2 года встречался с партнершей по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев.
Коллега Йена по сериалу, актриса и певица Катерина Грэхэм рассказала, что Йен и Никки – истинные родственные души.
Катерина Грэхэм:
Я не встречала людей, которые были более близки, чем эти двое. Они потрясающие. Их любят все, и я не представляю Йена с кем-то другим.
Никки Рид также рассказала о своих чувствах к возлюбленному.
Никки Рид:
Йен, наверное, самый удивительный человек на свете, это сводит с ума. Мне так повезло, я очень его люблю.