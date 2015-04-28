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В параде Победы в Москве примут участие белорусские спецназовцы

28 апреля 2015 13:37
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Новости Беларуси. В параде Победы в Москве примут участие белорусские спецназовцы. Бойцы 5-ой отдельной бригады – одного из лучших соединений в Вооруженных Силах Беларуси – уже направились в российскую столицу.

В Минске 9 Мая в параде примут участие более 5 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.

Это как самые современные образцы вооружений, так и раритетные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологический работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В начале парада открывают его суворовцы Минского суворовского военного училища, а механизированная колонна будет представлена техникой времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени, в том числе уникальными моделями, которые, может быть, в единственных экземплярах сегодня сохранились, в мире даже. Как танк Т-38 и танки БТ-7.

# общество # Парад в Москве # Владимир Макаров

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