«Решить этот вопрос можно только воспитанием». Как могут наказать за вандализм на остановках и в общественном транспорте?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко. Екатерина Забенько, ведущая:

Знаю, что против вандализма часто приходится спасаться только камерами видеонаблюдения. Не становятся пассажиры более дисциплинированными с годами, видя, что для них во всем идут навстречу и по стоимости проезда, и по комфорту проезда.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

У нас на всем подвижном составе имеются камеры видеонаблюдения как в салоне, так и на дверях, на действия водителя. И обзорная камера впереди ситуации перед транспортом. Зная об этом, пассажиры себя ведут более культурно. В новом подвижном составе у нас нет того вандализма, который был 7-10 лет назад, когда массово царапали стекла, резали сиденья. Все-таки возможность найти виновное лицо и привлечь к ответственности дает о себе знать. Но при этом у нас осталась проблема на остановочных пунктах. Существует категория лиц, которые считают, что расписание, которое наклеено на остановочном пункте, можно замазать маркерами. Существует проблема наклеек рекламных объявлений незаконно на опорах контактной сети, осветительных мачт. Наши работники снимают более 1 000 наклеек с опор контактной сети. Екатерина Забенько:

То есть фактически люди выполняют не свою работу, им приходится очищать от рекламных объявлений, смывать то, чем людям придет в голову перекрасить остановочный пункт, нанести какие-то повреждения.

Олег Дзюбенко:

Да, у нас больше 10 человек занимается исправлением результатов безалаберной деятельности части нашего населения. Екатерина Забенько:

Как-то меняется ситуация с годами или все остается на прежнем уровне? Олег Дзюбенко:

По наклейкам на опорах, думаю, и 10 лет назад так же массово было. Решить этот вопрос можно только воспитанием, другого тут не дано. Может, большими штрафами. Когда-нибудь, может, на уровне законодательства за нанесение порчи столбов будут большие штрафы. Тогда люди за счет боязни попасться перестанут клеить незаконные рекламные наклейки. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, благодаря камерам наблюдения в самых салонах общественного транспорта уже вандализма стало меньше. Может, таким образом решить проблему и на остановочных пунктах или это уже слишком затратно?

Олег Дзюбенко:

Поставить камеру на каждом остановочном пункте, наверное, возможно. Насколько это экономически целесообразно? Стоимость одной камеры с содержанием вряд ли компенсирует затраты нашего человека на чистку. Как воспитательный процесс иногда где-то, это можно сделать. Не на всех остановочных пунктах, а избирательно. Мы подумаем над вашим предложением и обязательно реализуем это. Екатерина Забенько:

Штрафы же предусмотрены? Это тоже иногда останавливает людей, у которых патологическая особенность все время что-то разрушать.

Олег Дзюбенко:

Да, административные штрафы существуют. Но поймать лицо, которое это наклеило, в это же время задержать и сдать в милицию – трудоемкий процесс. Екатерина Забенько:

Мы с вами говорили про вандализм, который, к сожалению, еще существует в нашем цивилизованном мире и нашем современном городе. Знаю, что вы своим примером показываете, наоборот, моменты созидания, часто участвуете в субботниках, в различных общественных мероприятиях и акциях. Как у вас с этим обстоят дела, насколько охотно ваши сотрудники на это идут? Я знаю, что вы деревья сажаете регулярно на всех мероприятиях, субботниках.