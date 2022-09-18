«Решили увеличить производство примерно на 20%». Почему сахар – это стратегический продукт?

Новости Беларуси. 2022 год показал, что сахар доступен отнюдь не всем. Так, к примеру, в Европе цены на сахар совсем не сладкие, а наоборот – от его стоимости только горечь. Эксперты предупреждают, что это чувство никуда не уйдет и с новым урожаем, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Европейцам выращивать сахарную свеклу все сложнее и все дороже из-за санкций.

Только на заводе в Скиделе полная загрузка – здесь ежедневно заготавливают свыше 8,5 тысячи тонн свеклы. За сутки корнеплод буквально превращают в белые кристаллы сахара. И производство безотходное – свекольный жом продают на корм скоту нашим хозяйствам и на экспорт.

Галина Буро, корреспондент:

В 2022 году в Беларуси планируют произвести около 600 тысяч тонн сахара. Если сравнивать цифры по 2021 году, то это было 500 тысяч тонн. И сахар практически весь был реализован. Поэтому в этом году решили увеличить производство примерно на 20 %.

Из 500 тысяч тонн сахара по 2021 году на внутреннем рынке было потреблено 280 тысяч. И это с учетом летнего сахарного ажиотажа у населения. Потому на этот год для собственных нужд сделают запас из 20 тысяч тонн. Концерн «Белгоспищепром» разработал стратегию контроля за состоянием остатков сахара на заводах. К тому же на этой неделе совместно с МАРТ подписали соглашение, по которому есть обязательства по полному обеспечению внутреннего рынка сахаром. Теперь обещают: никакие сахарные «хапуны» не страшны. Первично – обеспечить внутренний рынок. А там можно и на экспорт.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Экспортный потенциал у нас формируется, в принципе, сегодня для всех стран, которые заинтересованы в приобретении у нас сахара. В основном это Российская Федерация, это Китайская Народная Республика, это Казахстан, это Узбекистан, это Таджикистан. Я скажу, что фактически весь объем экспортного потенциала, который будет формироваться на период после 1 января, превысит уровень этого года в 2,5 раза.

Сахар называют продуктом стратегическим для экономики – необходим для многих промышленных предприятий, в том числе как компонент технологических процессов. К тому же он долго хранится для резерва, и является отличным консервантом. У хозяек белый песок тоже всегда на полке. Врачи говорят: 50 % нашего питания должны составлять углеводы. Но именно сахар – то есть, сочетание глюкозы и фруктозы, это быстрый углевод, которым не советуют увлекаться. По рекомендациям ВОЗ суточная норма сахара – всего 25 граммов, то есть, одна столовая ложка.

Людмила Ковшик, главный врач Гродненского областного эндокринологического диспансера:

Глюкоза нам нужна для мозга, естественно, глюкозу берут мышцы, потому что глюкоза – это такой продукт, при физической работе мышцы его принимают даже без инсулина, потому что так вот устроен наш организм. Поэтому, если человек очень хорошо и активно много физически работает, то сахар – пожалуйста, его можно употреблять, потому что он будет быстро расходоваться и не откладываться в запас. Но если человек мало двигается, практически нет у него физической активности, то мы говорим о том, что должно быть минимальное употребление так называемых быстрых углеводов.