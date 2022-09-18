Азарёнок: «Нужно всё отдать государству. Весь свой талант, труд, всю свою душу, всё нужно отдать тем, кто нас защищает»

Новости Беларуси. Реакция на День народного единства у беглых и их медийной обслуги доказала, что своей Родиной Беларусь они не считают. Не признают суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Как иначе объяснить упорное желание называть освобождение западных территорий Беларуси оккупацией? В любой цивилизованный стране такую риторику сразу же признают национал-предательской. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Для начала кое-что покажем. Это для беглых. Со вчерашнего концерта. Для беглых отщепенцев.

Смотрите в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Неплохо так пленные свезенные бюджетники отжигают. Сколько радости, реального единения, воодушевления, горящих глаз, улыбок. Полная «Минск-Арена». Вам, унылым, злобным, мелочным, жалким обиженкам, слюнтяям такое даже и не снилось. Вы, вечно проигрывающие, ущербные, прибитые, маленькие карлики, инвалиды души, у вас кастрирована радость, у вас кастрировано чувство общности, чувство Родины. 17 сентября ни один, внимание, ни один змагарский ресурс не написал ни строчки, ни одного хорошего слова про объединение белорусских земель. Более того, опросы в их каналах показали, что 75 % этой публики освобождение Беларуси считают оккупацией.

Вы можете себе представить, чтобы хоть один немец сказал, что воссоединение Германии – это плохо? Чтобы польский националист сказал, что Гданьск – это Германия? Да даже продавшийся западу с потрохами украинец, который топил бы за польский Львов, вы можете себе такое в голову вместить? Только у нас есть такое ничтожество. Только вот эти, БЧБ, змагары, вот эти, которые тут по улицам шатались, вот они одни в мире такие – соевые враги народа. Но важнее всего вчера была речь Президента. И ее надо прослушать очень внимательно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, прежде чем я выскажусь официально, хочу вас очень попросить тихо и очень внимательно послушать то, о чем я буду говорить. Это связано с тем, что в последнее время наши люди, белорусы, воспринимают как-то просто и буднично нынешние события. С одной стороны, вы правы, так и должно быть. С другой стороны, вы даже себе представить не можете, какую бурю эмоций не только у наших соседей, не только у поляков, которых мы, порой перебирая часто, клеймим чем попало. Но и во всем мире, какую бурю эмоций вызвало провозглашение в Беларуси этого праздника.

Григорий Азаренок:

Вот что есть сказать по этому поводу. Все, конечно, хорошо, что белорусы сейчас в этом водовороте, при этих тектонических сломах планеты, живут под надежным батькиным зонтиком и заботятся о благополучии своем и детей. Только вот не дает мне покоя одна мысль. Поляки шли на нас в XVII веке. Шведы шли на нас в XVIII веке. Французы шли на нас в XIX веке. Немцы дважды шли на нас в XX веке. А почему, спрашивается, они не пойдут на нас в этом веке? Все вместе, поляки, шведы, немцы, французы? Ну почему? Кто это сказал? Кто отменил это? Они пойдут. Если польская верхушка говорит, что они будут воевать с Россией через три года, то где они это собираются делать? В Калининграде? Нет, конечно. Они это собираются делать под Могилевом и Витебском. Гродно и Брест они вообще своими считают. Если на Западе говорят, что они хотят построить мир на обломках России, то они реально этого хотят. И будут все для этого делать. Лукашенко о переделе мира: «Сегодня – Украина, а завтра будут Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния». Читать здесь.

Григорий Азаренок:

Если банда киевских наркоманов говорит, что они рассматривают нас как врага, если они держат при себе отморозков в БЧБ-полках, которые говорят, что придут сюда убивать вас, то они придут. Они уже сюда запускали ракеты. Они говорят, что хотят нас отменить. Так они не врут. Они хотят, чтобы нас не было. Не как государства, а как народа в целом. Гитлеровский садизм, концлагеря, сжигание деревень – все это не было никаким эксцессом. Это нормальное поведение Запада. И они абсолютно также будут поступать с нами сейчас. Сожгут в Хатыни, будут вешать трехмесячных детей, забивать младенцами колодцы, потом бросая туда гранату. Они будут это делать. Это надо понимать, не наводить панику, не бояться, а холодным умом понимать. Они уже перевооружаются, смазывают автоматы, берут нас на прицел. Если они сносят памятники нашим предкам, то они хотят снести нас.

Александр Лукашенко:

Память о героях Великой Отечественной войны, сохранивших польскую нацию и государственность, спасших Прибалтику и цивилизованную Европу от коричневой чумы, сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат вермахта и германских сателлитов. Вы посмотрите на нынешних политиков Европы и наших соседей. Папа и дедушка служили в фашистских войсках. Вот они, они сегодня рвутся сюда. Им нужен реванш.

Григорий Азаренок:

Что нам в этой ситуации делать? И на этот вопрос ответил Президент. Все личное в сторону. Только народ и только государство. Все. Не должно быть больше ни у кого никаких амбиций. Мы на данном этапе – прифронтовое государство. Нет больше ни квартирного, ни денежного, ни автомобильного, ни дорожного, ни коммунального вопроса, ничего нет, кроме нашей Победы. Победы каждый день. Нужно все отдать государству. Весь свой талант, труд, всю свою душу, все нужно отдать тем, кто нас защищает. Мобилизация. Не в военкоматы и под ружье. Мобилизация духа. Собранность. Воля. Мобилизация на каждом рабочем месте. Нет больше с девяти до шести с перерывом на обед. И в ближайшее время не будет. Нет больше Instagram, фоточек, сейшенов, тус, флэтов, вписок, нытья и гнили. Все это мешает мобилизации духа. Все, что расслабляет – все это полезно для врага. Он хочет повторить 22 июня. Чтобы мы спали, были расслаблены, не подняли в воздух самолеты, были в отпусках, он хочет зарезать нас, как баранов, а мы бы этого и не поняли. Они думают, что здесь еще остались те, кто будет встречать их с хлебом солью. И они правы, такие остались. Так вот, их надо вычистить, так перевоспитать, чтобы они встречали врага первыми, но не с цветами, а с оружием. Батальон палітвязняў с заградотрядом против побратимов «калиновцев». Так вижу.