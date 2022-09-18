Почему профсоюз – это не только подарки и бесплатные путёвки? Ответил сенатор

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Профсоюз – помощь, дополнительная опора и поддержка. А вкупе с сенаторской деятельностью поистине уникальное сочетание и возможность оказать наиболее обширную помощь нашим гражданам. И именно на эту тему мы сегодня поговорим с сенатором, председателем Гомельского областного объединения организаций профсоюзов Алексеем Неверовым. «Правовая защита – это немаловажный фактор в нашей работе» Никита Рачиловский:

Как председатель Гомельского областного объединения организаций профсоюзов какую работу вы проделываете, какие ваши задачи на ближайший период, роль и ответственность?

Алексей Неверов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я бы хотел определить, что профсоюзы – это не подарки и санаторные билеты. Конечно, не без этого. И подарки есть, и санаторные путевки. Но сразу надо было определить четыре направления, чтобы зритель понимал, что профсоюзы сегодня – это правовая защита социально-экономических и трудовых прав наших трудящихся, также охрана труда, информационная работа и работа с молодежью. Это основные направления, которые мы определили в сегодняшней деятельности, стараемся им следовать. Дело в том, что правовая защита – это очень немаловажный фактор в нашей работе. И он один из основных, потому что человек, находящийся на предприятии, организации, однозначно нуждается в этой помощи, потому что не все так хорошо знакомы с законодательством. Мы оказываем эту помощь бесплатно, своевременно и в полном объеме, начиная от заявлений трудящихся или звонка, заканчивая разрешением ситуации. Конечно, стараемся все вопросы решать в досудебном порядке, но бывают моменты, когда доходим и до суда. Наш контактный телефон всегда доступен, работаем и в Viber. Человек может без отрыва от производства обратиться к нашему правовому инспектору, изложить свою просьбу, написать, прислать фотографии необходимых документов в первом приближении в рассмотрении вопроса, а дальше разбираться в этой теме. Немного статистики, чтобы было понятно. В этом году в районе 65 тысяч было возвращено незаконно удержанных или недостаточно выданных средств нашим трудящимся. В установленной работе три человека. Это немного, если сравнивать с тем, что было два или три года назад. Там в районе 20 было установлено. Я думаю, что это из-за правовой грамотности. Она все более доходит до руководителей, до наших работников. Важно, чтобы люди знали свои права, в том числе руководители. Те новеллы, которые есть в Трудовом кодексе, они вступили не так давно в силу, позволяют в полной мере защитить и работника, и руководителя. Само Гомельское областное объединение организаций профсоюзов – это организация, которая включает в себя 15 отраслевых профсоюзов (все отрасли нашей жизнедеятельности). Это 15 руководителей со своими штатными работниками, в том числе у нас есть по районам и городу Гомелю районные объединения (их 21), они имеют у себя общественных помощников по направлениям. Это и правовая работа, охрана труда, информационная работа в своих районах. Поэтому армия работников довольно большая. Кто-то работает на общественных началах, кто-то – на профессиональной основе. Поэтому организация серьезная, имеет сложную структуру подчинения, но в то же время справляется со своими обязанностями в полной мере, отвечает тем уставным требованиям, которые у нас есть. «Закрепление молодых специалистов в селе – это очень важная тема» Никита Рачиловский:

Какие условия создаются для молодых специалистов на Гомельщине? Удается ли создать такие условия, чтобы они оставались на местах, куда их распределили?

Алексей Неверов:

Серьезная тема, думаю, стоит большого внимания с нашей стороны. Не только в Гомельской области, но и во всей республике есть такое законодательство, которое обеспечивает молодого человека после окончания учебного заведения работой, она гарантирует ему первое место труда по его специальности, квалификации. Есть гарантии и в материальном плане, и по отдыху – 31 и 45 дней для педагогов. В то же время еще и коллективный договор на предприятии, который регулирует эти правоотношения и улучшат положение молодых специалистов в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами. Поэтому здесь работа профсоюзов важна. Я считаю, что с этого года надо усилить работу в этом направлении, потому что закрепление молодых специалистов в селе – это очень важная тема. Мы прекрасно знаем о том кадровом голоде, который существует. Его надо восполнять, поэтому целевые направления – очень важная тема. И оповещение самих студентов, будущих работников тех или иных предприятиях о правах, которые они будут иметь, и обязанностях в том числе. Поэтому надо говорить с ними об этом предметно. На последнем курсе, когда идет окончание, познакомить с предприятием, куда он пойдет, если это целевик, может, и его родителей, чтобы они понимали, куда ребенок пойдет, а он для них всегда будет ребенком, поэтому надо понимать это. Чем занимается сенатор после работы?

Никита Рачиловский:

Как вы совмещаете основную работу с сенаторской деятельностью? Алексей Неверов:

Очень плотно связано как в мой основной работе в профсоюзе, так и с сенаторской деятельностью. В первую очередь это работа с людьми: встреча с населением или на предприятиях, личные приемы, прямые телефонные линии. Это контакт, это получение необходимой в большом объеме информации, которая позволяет мне и по основной работе трудиться, иметь полную информацию, сделать выводы, прийти на помощь людям, и быть сенатором, потому что в работе сенатора самое главное – это уметь выслушать человека и услышать его, понять и сделать все возможное, чтобы помочь ему в проблеме. Никита Рачиловский:

Что для вас значит быть сенатором? Алексей Неверов:

Это большая ответственность, поэтому, когда поступило такое предложение, я понимал, что Гомель – это большой областной центр, второй в нашей республике, у каждого населения схожие проблемы. Конечно, есть отличия большого города от малого, но жизненно важные проблемы практически одинаковые. Я не буду их перечислять, они всем известны. В то же время если ты берешься помочь человеку, то ты должен сделать все возможное, чтобы все довести до конца. Конечно, бывают моменты, когда человек неправ, тогда ему приходится просто, внятно объяснить это. И это тоже важно, и многие люди удовлетворяются этим и успокаиваются. Никита Рачиловский:

Какое у вас есть хобби?

Алексей Неверов:

Практически на протяжении всей жизни я занимаюсь спортом. На данный момент это велосипед, тренажерный зал. Это основное, чему я могу уделить свое свободное время. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? Алексей Неверов:

Нельзя одну книгу назвать настольной. Есть масса книг, к которым можно возвращаться на протяжении всей жизни. Ну, предположим, Борис Акунин, очень нравятся произведения Булгакова, я считаю их актуальными во все времена. Никита Рачиловский:

Сейчас на вашем книжном столе какая книга? Алексей Неверов:

То, что я вам назвал, не находится на моем столе, на я могу к ним вернуться в любой момент, у меня в библиотеке они есть. Все, что находится на столе, в основном связано с моей профессиональной деятельностью. Обновленное законодательство, надо быть всегда в курсе, надо читать прессу. «Надо воспитывать ту молодежь, которая бы любила свою родину» Никита Рачиловский:

Вы много сотрудничаете с учреждениями образования. Какую, на ваш взгляд, основную мысль нужно донести до современной молодежи? Алексей Неверов:

Патриотическое воспитание. Мы это очень сильно упустили в свое время, наверное, был ряд уроков, которые мы уже видели, знаем, не будем их повторять. Надо воспитывать ту молодежь, которая бы любила свою родину, которая очень много им дала при рождении и в дальнейшем становлении. Это надо ценить. Надо показывать настоящие ценности в жизни, о которых говорит наш Президент, чтобы молодой человек понимал, что он нужен той стране, в которой проживает. Нужен ли он будет в другой стране? Это еще большой вопрос. Поэтому любовь к своей родине – это основное, что нужно прививать.

Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, на что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти? Алексей Неверов:

В прошлые года эта функция лежала на родителях, все шло своим чередом. В школе преподавание тех предметов, которые мое поколение, старше меня люди проходили, прекрасно понимали, что никто не будет оспаривать итоги Великой Отечественной войны, никто не будет подвергать сомнению образование в нашем государстве. Какое-то инакомыслие в семье в присутствии деда, отца, матери – в лучшем случае ты будешь наказан. Поэтому здесь наша самая главная задача: взять на себя эту функцию. Мы, наверное, упустили ее. Про своих детей я не могу сказать такое, они у меня патриотически настроены, и я вижу детей в школе, которые действительно любят свою страну и понимают, что она им дала и даст. Как проводятся встречи с ветеранами ВОВ? Никита Рачиловский:

Вы много встречаетесь с ветеранами Великой Отечественной войны и к ним приравненным, расскажите, пожалуйста, о таких встречах. Алексей Неверов:

У нас это постоянно на профессиональной основе. Дело в том, что есть соглашения Федерации профсоюзов Беларуси с ветеранским движением и с БРСМ. В рамках этого соглашения есть и областное аналогичное, поэтому мы встречаемся с ветеранами, и они меня слышат и не дадут соврать. В ближайшее время мероприятие, которое будет проводиться с их участием, – это IV Гомельская областная спартакиада общественных объединений всей области, она будет посвящена Дню единства и Году исторической памяти.