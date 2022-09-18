«Продукция у нас получается душевная». Как из непонятной свёклы делают привычный сахар?

Новости Беларуси. 2022 год показал, что сахар доступен отнюдь не всем. Так, к примеру, в Европе цены на сахар совсем не сладкие, а наоборот – от его стоимости только горечь. Эксперты предупреждают, что это чувство никуда не уйдет и с новым урожаем, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Европейцам выращивать сахарную свеклу все сложнее и все дороже из-за санкций.

Ольга Коршун, СТВ:

А вот белорусам можно ни в чем себе не отказывать. В нашей стране идет уборка сахарной свеклы. В 2022 году она началась как никогда рано. И, судя по предварительным оценкам, урожай будет таким, что хватит сполна. И на сахарную вату тоже. Хотя, как утверждают эксперты ВОЗ и наша Галина Буро, которая разбиралась в теме, этим сладким продуктом лучше не увлекаться. От поля до прилавка – наш репортаж.

Все наши украшения мы делаем из сахарной мастики.

Розы, васильки и колосья расцветают в ловких руках Ирины Шиманович, кондитера наивысшего (шестого) разряда. За 25 лет работы какие только заказы не выполняла – и сладкое пианино, и сахарный замок, и 15-килограммовый торт для выпускников. Так уж повелось, что именно изделия с сахаром – спутники самых радостных событий жизни. Потому на гродненском хлебобулочном предприятии больше полусотни наименований кондитерской продукции: от трубочек и пряников до тортов и рулетов. Неудивительно, что этот комбинат – один из главных заказчиков сахара в регионе. В месяц использует более 120 тонн сыпучего продукта. Сырье закупают отечественное, и неслучайно.

Тереза Лупачик, начальник кондитерского цеха хлебобулочного предприятия:

Мы все здесь работаем, белорусы. И лозунг нашего предприятия – всегда с душой. Мы рады работать на белорусском сырье, в том числе и на сахаре. И продукция у нас получается душевная, вкусная.

Но, чтобы сделать сладкий эксклюзив, прежде необходимо вырастить главный ингредиент. Сентябрь называют сезоном ранней копки для сахарной свеклы. Но даже на начальном этапе в этом СПК Гродненского района культура уже показывает отличную сахаристость – доходит до 18 %. А урожайность – 630 центнеров с гектара. А ведь августовская засуха заставила понервничать аграриев. Говорят, урожай мог быть еще выше. Но ведь еще и не октябрь.

Иван Головенко, главный агроном СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Сахарная свекла – это коммерческая культура, она выгодная культура. Рентабельность в пределах 55-60 % где-то.

В стране планируют в этом сезоне убрать около 5 миллионов тонн сахарной свеклы, что на 25 % выше уровня 2021 года. Для этого в Беларуси как никогда рано началась переработка на всех четырех сахарных заводах. Это позволит в максимально короткие сроки, до 1 января, качественно обработать весь объем сахара.