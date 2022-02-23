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«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин

23 февраля 2022 21:04
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Новости Беларуси. Помнить отвагу наших предков и тех, кто сегодня ежедневно совершает подвиги: на земле, в небе, на морских рубежах или, как один из героев нашего сюжета, спасая свою семью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, речь о которых пойдет далее, в критических обстоятельствах, рискуя собой, встали на защиту других.  

Кристина Сущеня пообщалась с настоящими героями.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин-1

С Днем защитника Отечества вас! Вы настоящий герой.  

66 лет армейской выправки и офицерских манер, перед которыми тает сердце корреспондента. Николай Мельник – ветеран Великой Отечественной войны. 23 февраля, можно сказать, его профессиональный праздник.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин-4

Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный пограничник Беларуси:  
Я встретил войну молодым мальчиком.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин-7

Николаю Мельнику было всего 14, когда жестокая и беспощадная война ворвалась в его жизнь. Сирота – ему казалось, что ничего страшнее уже не произойдет. Родом из Краснодарского края – практически с первых дней он начнет работать на военном заводе. Помнит как сейчас – сборка минометов для кавалеристов. В 1944-м будет умолять комиссара отправить его на фронт, а взамен – военное училище.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин-10

Николай Мельник:  
Я прошу отправить в действующую армию. Он говорит: Коля, я тебя хочу отправить в двухгодичное училище.  

А после – война хоть и закончится на календаре, но она еще будет продолжаться для Николая Никитовича с «лесными братьями» и бандеровцами. На кителе появятся знаки отличия – орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» уже после 1945-го.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин-13

Служба во внутренних войсках, а затем охрана границы всего Советского Союза. За блестящее и безупречное служение государству и людям – медали и звание почетного пограничника. В свои 96 Николай Никитович живо интересуется новостями и точно знает, что отличает настоящего защитника Отечества.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин-16

Николай Мельник:  
Настоящего мужчину – прежде всего, крепкого здоровья. И сделать все для того, чтобы те задачи, которые стоят сегодня перед мужиками, были выполнены безупречно.  

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# День защитника Отечества # общество # Кристина Сущеня # Николай Мельник # Николай Никитушкин # Мария Когодовская # Роман Когодовский # Фотофакт

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