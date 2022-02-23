«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин

Новости Беларуси. Помнить отвагу наших предков и тех, кто сегодня ежедневно совершает подвиги: на земле, в небе, на морских рубежах или, как один из героев нашего сюжета, спасая свою семью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, речь о которых пойдет далее, в критических обстоятельствах, рискуя собой, встали на защиту других. Кристина Сущеня пообщалась с настоящими героями.

С Днем защитника Отечества вас! Вы настоящий герой. 66 лет армейской выправки и офицерских манер, перед которыми тает сердце корреспондента. Николай Мельник – ветеран Великой Отечественной войны. 23 февраля, можно сказать, его профессиональный праздник.

Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный пограничник Беларуси:

Я встретил войну молодым мальчиком.

Николаю Мельнику было всего 14, когда жестокая и беспощадная война ворвалась в его жизнь. Сирота – ему казалось, что ничего страшнее уже не произойдет. Родом из Краснодарского края – практически с первых дней он начнет работать на военном заводе. Помнит как сейчас – сборка минометов для кавалеристов. В 1944-м будет умолять комиссара отправить его на фронт, а взамен – военное училище.

Николай Мельник:

Я прошу отправить в действующую армию. Он говорит: Коля, я тебя хочу отправить в двухгодичное училище. А после – война хоть и закончится на календаре, но она еще будет продолжаться для Николая Никитовича с «лесными братьями» и бандеровцами. На кителе появятся знаки отличия – орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» уже после 1945-го.