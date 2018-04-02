Потепление ожидается в Беларуси с середины недели

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси ожидается потепление.

Как сообщает Белгидромет, 3 апреля по северо-востоку страны прогнозируется кратковременный снег. Днём на большей части республики будет без осадков, лишь в северо-западных районах Беларуси пройдут дожди.

В ночное и утреннее время на отдельных территориях ожидается слабый туман, местами образуется гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -4… +1°С, днём поднимется до +4… +10°С, по юго-западу республики +11… +14°С.

4 апреля на большей части территории, днём по северо-востоку страны прогнозируются осадки. Местами будет туман, в ночное время суток по северо-востоку ожидается слабый гололёд. Ночью температура воздуха составит 0… +6°С, днём потеплеет до +8… +15°С. По юго-западу Беларуси прогнозируется до +16… 18°С.

5 апреля в отдельных районах республики пройдут дожди, в тёмное время суток возможен слабый туман. Ночью будет +3… +9°С, днём потеплеет до +11… +17°С, по юго-западу страны ожидается до +19°С.

6 апреля ночью на отдельных территориях, днём на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется туман. Ночью температура составит +4… +10°С. Днём потеплеет до +11… +17°С, по юго-западу до +19°С.